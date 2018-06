Η Μάλτα αψηφά την Ιταλία -Αρνείται να υποδεχθεί πλοίο που μεταφέρει πάνω από 600 μετανάστες - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μαλτέζος πρωθυπουργός, Τζόζεφ Μουσκάτ, συνομίλησε τηλεφωνικά για το ζήτημα αυτό με τον επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζουζέπε Κόντε και τόνισε πως «η Μάλτα ενεργεί συμμορφούμενη πλήρως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της».

«Η Μάλτα δεν θα υποδεχθεί το εν λόγω πλοίο στα λιμάνια της», ξεκαθάρισε η Βαλέτα στην ανακοίνωσή της.

Η Μάλτα αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο στην απαίτηση που πρόβαλε νωρίτερα την Κυριακή η ιταλική κυβέρνηση, με μια κοινή ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι, και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Ντανίλο Τονινέλι, αρμόδιων για τον έλεγχο των ιταλικών ακτών.

Η Μαλτέζικη κυβέρνηση, ανέφεραν οι υπουργοί της ιταλικής κυβέρνησης στην ανακοίνωση, «δεν μπορεί να συνεχίσει να κοιτάει αλλού όταν πρόκειται για τον σεβασμό συγκεκριμένων διεθνών συμβάσεων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής» και «για αυτό απαιτούμε από την κυβέρνηση της Βαλέτας να υποδεχθεί το Aquarius προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στους μετανάστες που επιβαίνουν σε αυτό».

Το Ακουάριους, το πλοίο που μισθώνει η γαλλική μη κυβερνητική οργάνωση Μεσόγειος SOS (SOS Méditerranée), περισυνέλεξε 629 μετανάστες κατά τη διάρκεια έξι επιχειρήσεων στα ανοικτά της Λιβύης τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Εκπρόσωπος των αρχών της Μάλτας όμως δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έγιναν στην περιοχή ευθύνης της Λιβύης και υπόκειντο στον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων της Ρώμης.

Το πλοίο έπλεε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Μάλτας και της Σικελίας και ανέμενε άδεια για να αποβιβάσει τους ανθρώπους που διέσωσε σε ένα λιμάνι.

Η γαλλική ΜΚΟ ανέφερε ότι ανάμεσα στους μετανάστες αυτούς είναι 123 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 11 μικρά παιδιά και επτά έγκυες.

Ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε ότι η Ιταλία έστειλε προς την κατεύθυνση του Ακουάριους δύο περιπολικά σκάφη με γιατρούς, «έτοιμους να επέμβουν για να προστατεύσουν την υγεία κάθε ανθρώπου που βρίσκεται πάνω στο Ακουάριους και μπορεί να το έχει ανάγκη».

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Σαλβίνι απείλησε, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, να κλείσει τα ιταλικά λιμάνια σε όλα τα πλοία που διασώζουν μετανάστες εάν η Μάλτα δεν υποδεχθεί το πλοίο της Μεσόγειος SOS.

Ο Σαλβίνι, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο ηγέτης της Λέγκας, έχει αυξήσει, αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του τις επιθετικές δηλώσεις για την κρίση των μεταναστών, με την οποία είναι αντιμέτωπη η χώρα του εδώ και πολλά χρόνια.

«Η Μάλτα δεν υποδέχεται κανέναν. Η Γαλλία απωθεί ανθρώπους στα σύνορα. Η Ισπανία υπερασπίζεται τα σύνορά της με τα όπλα», έγραψε ο Σαλβίνι στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. «Από σήμερα, η Ιταλία επίσης αρχίζει να λέει όχι στην εμπορία ανθρώπων, όχι στην επιχειρηματική δραστηριότητα της παράνομης μετανάστευσης».

Η υπόθεση απειλεί να οδηγήσει σε ρήξη ανάμεσα στην Ιταλία και στη Μάλτα, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεταξύ της Ρώμης και της ΕΕ.

#LIVE from #Aquarius: @MSF_Sea project coordinator Aloys Vimard tells me there’s enough food on board but that he hopes the 629 people rescued can be transferred to a port of safety as soon as possible. pic.twitter.com/QeolNZ18CY