Ύπνος: Ειδικοί προειδοποιούν για ένα ποτό που καταστρέφει την ποιότητα της ξεκούρασής σας

Πολλοί αποφεύγουν τον απογευματινό καφέ για να κοιμηθούν καλύτερα, όμως υπάρχει ένα άλλο δημοφιλές ποτό που μπορεί να επηρεάζει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του ύπνου σας. Ειδικοί εξηγούν γιατί μπορεί να σας βοηθά να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα, αλλά να σας στερεί την πραγματική ξεκούραση.

Δεν είναι μόνο ο καφές: Το ποτό που συνδέεται με κακή ποιότητα ύπνου, σύμφωνα με ειδικούς

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο, όμως λίγοι συνειδητοποιούν ότι υπάρχει ένα ακόμη ιδιαίτερα δημοφιλές ποτό που μπορεί να διαταράξει σημαντικά την ποιότητά του.

Ένας ξεκούραστος ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από το πόσες ώρες κοιμόμαστε, αλλά και από τις συνήθειες που ακολουθούμε πριν πέσουμε στο κρεβάτι. Ακόμη κι αν τηρείτε σταθερό ωράριο, αποφεύγετε τις οθόνες και έχετε δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο, είναι πιθανό να ξυπνάτε μέσα στη νύχτα ή να αισθάνεστε κουρασμένοι το επόμενο πρωί.

Ένας από τους βασικούς λόγους μπορεί να είναι η κατανάλωση αλκοόλ πριν από τον ύπνο. Αν και ένα ποτήρι κρασί ή μια μπύρα δημιουργούν αρχικά την αίσθηση χαλάρωσης και μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι στη συνέχεια διαταράσσουν τη φυσιολογική δομή του ύπνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνότερες αφυπνίσεις, πιο επιφανειακό ύπνο και μειωμένη ξεκούραση.

Γι’ αυτό, παρότι πολλοί αποφεύγουν τον καφέ τις βραδινές ώρες, οι ειδικοί τονίζουν ότι εξίσου σημαντικό είναι να περιορίζεται και η κατανάλωση αλκοόλ κοντά στην ώρα της κατάκλισης, καθώς μπορεί να επηρεάσει αισθητά την ποιότητα του ύπνου.

Πώς επηρεάζει το αλκοόλ τον ύπνο

Οι ειδικοί σε θέματα ύπνου από το Bed Kingdom εξηγούν: «Αν και το αλκοόλ μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα, η κατανάλωσή του κοντά στην ώρα του ύπνου προκαλεί κατακερματισμό του ύπνου και συχνές αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Η επιστημονική εξήγηση: Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ εντός τεσσάρων ωρών πριν από τον ύπνο επηρεάζει αρνητικά τη συνέχεια και τη διάρκειά του. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερα διαστήματα WASO (Wake After Sleep Onset) – δηλαδή ξυπνάτε μέσα στη νύχτα και δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε.

Η λύση: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, προσπαθήστε να πιείτε το τελευταίο σας ποτό τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν κοιμηθείτε, ώστε ο οργανισμός σας να έχει επαρκή χρόνο να μεταβολίσει το αλκοόλ.

Ο αντίκτυπος της νικοτίνης και της καφεΐνης

Έρευνες δείχνουν ότι και η νικοτίνη πριν από τον ύπνο συνδέεται άμεσα με την αϋπνία, καθώς επηρεάζει την ικανότητα του σώματος τόσο να αποκοιμηθεί όσο και να παραμείνει σε κατάσταση ύπνου.

Όσο για την καφεΐνη, οι ειδικοί εξηγούν: «Η καφεΐνη μπλοκάρει τη δράση της αδενοσίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που συσσωρεύεται φυσικά στο σώμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και δημιουργεί την αίσθηση της νύστας».

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι ο καφές επηρεάζει τον ύπνο, αλλά λίγοι συνειδητοποιούν πόσο πολύ παραμένει στο σύστημά μας. Σύμφωνα με μελέτη στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ, η καφεΐνη έχει χρόνο ημιζωής περίπου πέντε ώρες σε υγιείς ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πέντε ώρες για να αποβληθεί μόλις η μισή ποσότητα καφεΐνης από το σώμα σας.

Συμβουλή των ειδικών: Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να κόψετε την καφεΐνη 8 έως 12 ώρες πριν από τον ύπνο. Αν συνήθως κοιμάστε στις 11 μ.μ., αυτό σημαίνει ότι ο τελευταίος σας καφές θα πρέπει να είναι γύρω στη 1 μ.μ. το μεσημέρι, επιλέγοντας ντεκαφεϊνέ για το υπόλοιπο της ημέρας.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Αν η αϋπνία επηρεάζει την καθημερινότητά σας, επιμένει για περισσότερο από έναν μήνα και δεν συνδέεται με παράγοντες όπως η κατανάλωση αλκοόλ ή νικοτίνης, οι ειδικοί συνιστούν ανεπιφύλακτα να προγραμματίσετε ένα ραντεβού με τον προσωπικό σας γιατρό.