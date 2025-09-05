Ύπνος: Ειδικοί αποκαλύπτουν τον αηδιαστικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να φοράτε ποτέ κάλτσες στο κρεβάτι

Μια φαινομενικά αθώα συνήθεια στον ύπνο, μπορεί να κρύβει κινδύνους για την υγεία. Ενώ το να φοράτε κάλτσες όταν κοιμάστε μπορεί να σας προσφέρει μια αίσθηση άνεσης, ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η κίνηση μπορεί να μετατρέψει το κρεβάτι σας σε εστία μικροβίων. Ανακαλύψετε τι πραγματικά συμβαίνει όταν κοιμάστε φορώντας τις κάλτσες σας.

Γιατί οι κάλτσες σας είναι πιο βρώμικες από την λεκάνη της τουαλέτας

Μπορεί να νομίζετε ότι όταν κοιμάστε με τις κάλτσες σας είναι ακίνδυνο, ειδικά έπειτα από μια κουραστική μέρα. Όμως, οι ειδικοί ύπνου της Bed Savvy προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να μετατρέψει το κρεβάτι σας σε ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη βακτηρίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι κάλτσες που φοράτε όλη μέρα μπορεί να είναι έως και 20 φορές πιο βρώμικες από μια λεκάνη τουαλέτας.

Εκπρόσωπος της Bed Savvy αποκαλύπτει: «Οι κάλτσες σας είναι ένα από τα πιο βρώμικα αντικείμενα που μπορείτε να φέρετε κάτω από το πάπλωμα. Είναι ένας εφιάλτης υγιεινής κρυμμένος σε κοινή θέα». Αυτή η αίσθησης άνεσης φέρνει μαζί της ένα σωρό μικρόβια κατευθείαν στα σεντόνια και το στρώμα σας.

Τι κρύβεται πραγματικά στις κάλτσες σας

Οι ερευνητές, αφού εξέτασαν χρησιμοποιημένες κάλτσες, ανακάλυψαν κάτι σοκαριστικό: περισσότερο από το 50% περιείχε το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa. Αυτό το βακτήριο, που συνδέεται με περιττώματα κατσαρίδων, μπορεί να προκαλέσει δερματικά εξανθήματα, λοιμώξεις, ακόμα και αναπνευστικά προβλήματα.

Επίσης, η μικροβιακή σύνθεση στις βρώμικες κάλτσες μοιάζει πολύ με εκείνη σε ένα χαλάκι εισόδου. Με απλά λόγια, το να κοιμάστε με τις κάλτσες σας είναι σαν να ξαπλώνετε με το πατάκι της εξώπορτας.

Κάθε πόδι έχει περίπου 10 εκατομμύρια μικρόβια ανά τετραγωνικό εκατοστό, με έως και 1.000 διαφορετικά είδη να ζουν στο δέρμα σας. Πολλά από αυτά είναι αβλαβή – μέχρι να παγιδευτούν στο ζεστό, ιδρωμένο περιβάλλον μιας κάλτσας. Αν τις αφήσετε όλη νύχτα, έχετε δημιουργήσει ουσιαστικά ένα ξενοδοχείο για μικρόβια. Είναι το τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκήτων στο κρεβάτι σας.

Η απλή συμβουλή των ειδικών

Εάν μπορείτε, κοιμηθείτε ξυπόλητοι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να φοράτε κάλτσες, επιλέξτε ένα καθαρό ζευγάρι που προορίζεται μόνο για τον ύπνο. «Το κρεβάτι σας πρέπει να είναι ένα μέρος ξεκούρασης, όχι μια εστία μικροβίων», προσθέτει ο εκπρόσωπος της Bed Savvy. «Όπως δεν θα ακουμπούσατε το κεφάλι σας στη λεκάνη της τουαλέτας, έτσι δεν πρέπει να φοράτε βρώμικες κάλτσες στο κρεβάτι σας».