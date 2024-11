Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Η συζήτηση για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση – Τι είπε ο Δημήτριος Βαρτζόπουλος

«Ψυχιατρική μεταρρύθμιση – Η επόμενη μέρα», ήταν ο τίτλος συζήτησης του δεύτερου πάνελ της Γ’ Ενότητας του Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024 / It’s all about health 2024», που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνδιοργάνωση της Next is Now και της Dome Consulting.

Της Δήμητρας Πανανού και Θάνου Μωριάτη

Ο Δημήτριος Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας, αναφερόμενος στο νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση σχολίασε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2025 καθώς απαιτούνται διάφορες διεργασίες. «Η μεταρρύθμιση έγινε γιατί υπήρξε αποσπασματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων φορέων και δομών και δεν υπήρχε συνέχιση της παρακολούθησης των περιστατικών. Αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των εισαγγελικών εντολών. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα ενιαία ιατρική διεύθυνση. Πλέον δημιουργείται ένα δίκτυο με ενιαία «ομπρέλα και επιδημιολογική επιτήρηση».

Τις αντιρρήσεις του εξέφρασε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας & Τομεάρχης Υγείας ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος σχολίασε ότι οι ΥΠΕ, που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη λειτουργία των ψυχικών μονάδων με το παρόν νομοσχέδιο, δεν είναι ικανές να το πράξουν. «Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση με το εν λόγω νομοσχέδιο δεν βαίνει καλύτερα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να ξεκινήσουν την πρωτοβάθμια φροντίδα, τα κέντρα ψυχικής υγείας εν προκειμένω, ώστε να προλαμβάνονται τα νοσήματα. Το νομοσχέδιο δε φαίνεται να λύνει αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να θεσμοθετηθεί η τομεοποίηση οριζόντια και κάθετα», σχολίασε.

Σχετικά με την κριτική που δέχτηκε η κυβέρνηση για τις δομές απεξάρτησης, ο κ. Βαρτζόπουλος σημείωσε ότι «στην πραγματικότητα οι δομές δεν κλείνουν. Σκοπός της συνένωσης δεν είναι να καταργηθεί κανένα πρόγραμμα. Αλλά να υπάρξει μια ενιαία λειτουργία και χρήση των μέσων, καθώς και αλληλεπίδραση του ωφελούμενου. Σκοπός μας είναι να υπάρχει σε κάθε νομό μία ενιαία θέση. Όλα τα θεραπευτικά προγράμματα θα μπουν κάτω από μια ενιαία διοίκηση». Ενώ, παράλληλα διευκρίνισε ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρόκειται να χάσει τη δουλειά του.

Από την πλευρά του ο κ. Παναγιωτόπουλος αντέτεινε ότι η λειτουργία των προγραμμάτων υπήρξε ιδιαίτερα πετυχημένη και ως εκ τούτου δε θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές. «Τα προγράμματα αυτά έχουν μια διαφορετική αντίληψη, προσέγγιση και φιλοσοφία και δε μπορούν να ενταχθούν καθετοποιημένα κάτω από μία ενιαία «ομπρέλα». Δεν είναι τυχαίο ότι το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού τάσσεται κατά αυτής της μεταρρύθμισης», κατέληξε.

Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο δημοσιογράφος Νίκος Στραβελάκης.