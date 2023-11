Συνέδριο 2023: Υγεία πάνω απ’ όλα – Δείτε LIVE

Δείτε απευθείας το Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα / It’ s all about health 2023».

Το συνέδριο διεξάγεται για 3η συνεχή χρονιά και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας και της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στο επίκεντρο είναι η εθνική στρατηγική με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος Υγείας.

Συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Οι εργασίες του συνεδρίου “Υγεία πάνω απ’ όλα”, το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, γίνονται στο Divani Caravel Hotel.

