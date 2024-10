«Σταμάτησα να τρώω μία κοινή τροφή και έχασα 10 κιλά σε 6 μήνες» – Πώς ένας άνδρας πέτυχε το στόχο του έπειτα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες

Ένας άνδρας που δοκίμασε διάφορες δίαιτες χωρίς αποτέλεσμα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει τα περιττά κιλά με μία απλή αλλαγή στη διατροφή του. «Έχω μάθει να προσπαθώ και συχνά να αποτυγχάνω στην προσπάθειά μου να χάσω βάρος. Έχω δοκιμάσει διαφορετικές δίαιτες, έχω συμμετάσχει σε προγράμματα απώλειας βάρους και έχω πιέσει τον εαυτό μου να κάνω περισσότερη άσκηση. Και δεν υπάρχει τίποτα κακό με κανένα από αυτά τα πράγματα (εντός λογικών ορίων)».

Ένας άνδρας αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας του στην απώλεια βάρους

Ο Steffan Rhys, δημοσιογράφος της Wales Online, έχει μοιραστεί το απλό μυστικό του και αφορά μια μικρή αλλαγή στη διατροφή του. Πριν από εννέα μήνες, ο διευθυντής ειδήσεων εγκατέλειψε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα (UPF) και τώρα βλέπει τα οφέλη. Σήμερα, έχει γράψει ένα προσωπικό άρθρο βασισμένο στην εμπειρία του.

«Εάν είστε σαν εμένα, μπορεί να έχετε περάσει χρόνια προσπαθώντας πολλά διαφορετικά πράγματα για να χάσετε λίγο βάρος και να ζήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Μπορεί να έχετε δοκιμάσει διαφορετικές δίαιτες, να έχετε συμμετάσχει σε προγράμματα απώλειας βάρους ή να έχετε πιέσει τον εαυτό σας να κάνετε περισσότερη άσκηση.

Και δεν υπάρχει τίποτα κακό με κανένα από αυτά τα πράγματα (εντός λογικών ορίων). Εννέα μήνες αφότου έκανα μια μεγάλη αλλά απλή αλλαγή στη διατροφή μου, είμαι πεπεισμένος ότι η απώλεια βάρους οφείλεται σε ένα πράγμα και σε τίποτα άλλο: στην αφαίρεση των εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων (UPF) από τη διατροφή μου. Έκοψα τα UPF στην αρχή του 2024».

«Σταμάτησα να τρώω τροφές με πρόσθετη ζάχαρη»

«Σταμάτησα να τρώω τρόφιμα με πρόσθετη ζάχαρη (αν και είναι συχνά το ίδιο πράγμα). Μετά από τρεις μήνες παρατήρησα μια διαφορά στην εμφάνισή μου και στην εφαρμογή των ρούχων μας. Μετά από 6 μήνες, ζυγίστηκα και έμεινα έκπληκτος. Σπάνια ζυγίζομαι, αλλά στο παρελθόν, όποτε το έκανα, ήμουν πάντα γύρω στα 72 κιλά. Τώρα όμως είχα πέσει στα 62 κιλά», λέει ο Steffan.

Τι είναι τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα;

«Τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα είναι αυτά που περιέχουν υψηλά επίπεδα χημικών, συνθετικών ή βιομηχανικών συστατικών. Πιθανότατα έχουν επίσης υποστεί βιομηχανικές διεργασίες όπως υδρογόνωση και διαμόρφωση και περιέχουν πρόσθετα όπως χρωστικές, σταθεροποιητές, ενισχυτές γεύσης ή γαλακτοποιητές. Πολύ συχνά έχουν επίσης υψηλά επίπεδα ανθυγιεινών λιπών, σακχάρων και αλατιού.

Η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτά τα τρόφιμα είναι τα περιθώρια κέρδους των μεγάλων, πολυεθνικών παραγωγών τροφίμων, όχι η υγεία και η διατροφή των καθημερινών ανθρώπων όπως εμείς. Είναι σχεδιασμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής, ευκολία, επιπλέον νοστιμιά και, φυσικά, υψηλά κέρδη», αναφέρει ο Steffan.

Οι αλλαγές στη διατροφή που θα σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος

«Κατ’ αρχάς, δεν χρειάζεται να τα κόψετε απότομα από την πρώτη μέρα, όπως έκανα εγώ. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο και μη βιώσιμο. Μπορείτε να ξεκινήσετε με εύκολες αλλαγές στα γεύματα και στα υλικά, για παράδειγμα, να δοκιμάσετε ξηρούς καρπούς αντί για granola ή δημητριακά για πρωινό, με γιαούρτι χωρίς γεύσεις. Αντί για πατατάκια ως συνοδευτικό ενός γεύματος ή ως σνακ, μασήστε ξηρούς καρπούς κατευθείαν από το σακούλι, φτιάξτε το δικό σας χούμους ή τραγανά ρεβίθια (απλώς καλύψτε μερικά κονσερβοποιημένα ρεβίθια με λάδι και βάλτε τα στο φούρνο μέχρι να γίνουν τραγανά). Μπορείτε στη συνέχεια να τα αποθηκεύσετε σε δοχεία ως βολικά σνακ», λέει ο Steffan.

«Ένας ειδικός έχει δώσει μερικές πρακτικές συμβουλές για το πώς να φτιάξετε πιο υγιεινές εκδοχές των αγαπημένων σας λιχουδιών στο σπίτι, λέγοντας ότι το σπιτικό ψωμί είναι ένα κομμάτι κέικ για ψήσιμο. Επιπλέον, με λίγη επιπλέον αυτοπεποίθηση στην κουζίνα, μπορείτε να φτιάξετε θρεπτικές εκδοχές των κλασικών απολαύσεων, όπως η δημιουργία μιας υγιεινής πάστας σοκολάτας από φουντούκια, κακάο, σιρόπι σφενδάμου και γάλα».

«Τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα (UPF) εισχωρούν στη διατροφή μας πιο συχνά από όσο νομίζουμε, ακόμη και σε προϊόντα που παρουσιάζονται ως “χαμηλά σε λιπαρά” ή “χαμηλά σε ζάχαρη”. Δεν είναι μόνο οι προφανείς ένοχοι όπως τα πατατάκια και οι σοκολάτες. Ακόμη και οι φαινομενικά υγιεινές επιλογές όπως τα αρωματισμένα γιαούρτια και η granola μπορούν επίσης να είναι γεμάτα με UPF».

Απολαύστε τα αγαπημένα σας σνακ χωρίς τα επιβλαβή πρόσθετα

Αναρωτιέστε πώς να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας σνακ χωρίς τις αρνητικές συνέπειες των επεξεργασμένων τροφίμων; «Το μυστικό είναι να φτιάξετε σπιτικές εκδόσεις αυτών των αγαπημένων σνακ. Φανταστείτε να φτιάχνετε μια πίτσα, να ψήνετε φρεσκοψημένο ψωμί ή να φτιάχνετε το δικό σας παγωτό, τα οποία είναι όχι μόνο νόστιμα αλλά και πιο υγιεινά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λαχταριστή σπιτική εκδοχή του αγαπημένου σας παγωτού με κρέμα, αυγά, ζάχαρη και την γεύση της αρεσκείας σας – είτε μπανάνα, μούρα, βανίλια είτε κακάο.

Τώρα, ας συγκρίνουμε αυτό με ένα μαζικά παραγόμενο παγωτό από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, το οποίο αναφέρει στα συστατικά του συμπυκνωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, ορό γάλακτος, διάφορα σιρόπια και ζάχαρη, παράγωγα παλάμης, γαλακτοποιητές, σταθεροποιητές, τεχνητές αρωματικές ύλες και χρωστικές. Μπορείτε πραγματικά να πείτε ότι ξέρετε τι είναι όλα αυτά τα πρόσθετα;»

Σίγουρα απέχουν πολύ από τα επεξεργασμένα τρόφιμα

«Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να εξαλείψετε εντελώς τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα (UPF) από τη διατροφή σας. Έχω επιλέξει να το κάνω αυτό, περισσότερο ή λιγότερο, αλλά η μείωση της πρόσληψης UPF σας σε περίπου 20% ή λιγότερο της συνολικής σας διατροφής θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την υγεία σας – για πολλούς ανθρώπους, είναι σήμερα περίπου 80%», λέει ο Steffan.

Είναι όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα επιβλαβή;

«Καθόλου. Σχεδόν κάθε τροφή απαιτεί κάποιο επίπεδο επεξεργασίας. Δύο πόροι ήταν εξαιρετικά χρήσιμοι στο ταξίδι μου προκειμένου να το κατανοήσω καλύτερα αυτό. Πρώτον, το Zoe Science and Nutrition podcast. Φέτος, απέκτησα μια πληθώρα γνώσεων για τα τρόφιμα και αργότερα μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω στο πρόγραμμά τους.

Το δεύτερο είναι το αξιοσημείωτο βιβλίο, Ultra-Processed People – Why Do We Eat Stuff That Isn’t Food And Why Can’t We Stop από τον Chris Van Tulleken. Αυτή η εύκολα κατανοητή βαθιά εμβάθυνση στον κόσμο των UPF έχει μετατοπίσει το κίνητρό μου για το τι τρώω. Τώρα είναι τόσο για να μην συμβάλλω στα κέρδη των εταιρειών που παράγουν UPF όσο και για την υγεία μου», αναφέρει ο Steffan.

Το τυπικό ημερήσιο πρόγραμμα γευμάτων του Steffan