Απρόσμενη διάγνωση: Ο φρικτός πόνος στο γόνατο μιας γυναίκας αποκάλυψε «χρυσές κλωστές» στις αρθρώσεις της

Μια γυναίκα 65 ετών πήγε στο νοσοκομείο για έντονο πόνο στα γόνατά της και η ακτινογραφία που της έκαναν, έδειξε ότι είχε εκατοντάδες χρυσές κλωστές στις δυο συγκεκριμένες αρθρώσεις της.

Η ασθενής είχε στο παρελθόν διαγνωστεί με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο – μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που προκαλεί πόνο και δυσκαμψία. Είχε ζητήσει προηγουμένως ιατρική φροντίδα και είχε λάβει θεραπεία με παυσίπονα και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα για την πάθηση. Είχε επίσης κάνει ενέσεις στεροειδών απευθείας στα γόνατά της, αλλά ο πόνος της παρέμενε.

Στη συνέχεια άρχισε να έχει έντονο πόνο στο στομάχι από τα φάρμακα, οπότε τα είχε σταματήσει εντελώς. Αλλά καθώς ο πόνος στα γόνατα συνεχιζόταν, η γυναίκα αποφάσισε να αναζητήσει εναλλακτικές θεραπείες για να ανακουφιστεί κι έτσι άρχισε να κάνει βελονισμό. Έκανε μία φορά την εβδομάδα βελονισμό, αλλά όταν ο πόνος ήταν ιδιαίτερα έντονος έκανε περισσότερες συνεδρίες στην ίδια εβδομάδα.

Στην συνέχεια αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο επειδή τα γόνατά της πονούσαν πολύ. Οι ακτινογραφίες του αριστερού της γόνατος αποκάλυψαν ότι το οστό της κνήμης στο εσωτερικό μέρος της άρθρωσης είχε παχύνει και σκληρύνει. Υπήρχαν επίσης οστικές αναπτύξεις, που ονομάζονται σπιρούνια, στα εσωτερικά τμήματα του οστού της κνήμης και του μηρού δίπλα στην άρθρωση του γόνατος.

Τα στίγματα αποδείχθηκαν χρυσές κλωστές

Οι γιατροί είδαν επίσης εκατοντάδες στίγματα στην ακτινογραφία γύρω από την άρθρωση του γόνατος, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν μικροσκοπικές χρυσές κλωστές. Στην συνέχεια ανακάλυψαν ότι οι κλωστές είχαν εισαχθεί στο πλαίσιο των θεραπειών βελονισμού της γυναίκας.

Αυτά τα μικρά, αποστειρωμένα χρυσά νήματα είχαν παραμείνει σκόπιμα στον ιστό για να παρέχουν συνεχή διέγερση. Οι γιατροί δεν ανέφεραν αν τα χρυσά νήματα αφαιρέθηκαν από τον ασθενή, αλλά σε προηγούμενες περιπτώσεις, τα νήματα έχουν παραμείνει στη θέση τους.

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχτεί ότι αν δεν αφαιρεθούν τα νήματα από το πόδι του ασθενούς μπορεί να προκαλέσουν τον σχηματισμό κύστεων.

Ο κίνδυνος των χρυσών νημάτων

Ο βελονισμός με χρυσά νήματα χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία τόσο της οστεοαρθρίτιδας όσο και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στην Ασία, έγραψαν οι γιατροί στην έκθεσή τους για την συγκεκριμένη ασθενή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η πρακτική αυτή λειτουργεί και ορισμένες περιπτώσεις δείχνουν ότι μπορεί έμμεσα να επιδεινώσει την αρθρίτιδα, εμποδίζοντας τους ανθρώπους να λάβουν την κατάλληλη και έγκαιρη θεραπεία.

Για παράδειγμα, σε μια άλλη περίπτωση, μια 58χρονη γυναίκα από τη Νότια Κορέα είχε υποβληθεί σε βελονισμό με χρυσή κλωστή σε μια προσπάθεια να ανακουφιστεί από τον πόνο της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στους καρπούς της. Η κατάσταση της ασθενούς είχε γίνει ιδιαίτερα σοβαρή μέχρι τη στιγμή που αναζήτησε ιατρική φροντίδα, και οι γιατροί σε αυτή την περίπτωση πίστευαν ότι η ασθένεια είχε προχωρήσει τόσο πολύ επειδή δεν είχε λάβει αρκετά έγκαιρα αντιρευματοειδή φάρμακα και αντ’ αυτού είχε βασιστεί στην προσέγγιση της εναλλακτικής ιατρικής.

Επίσης, τα νήματα μπορούν να μεταναστεύσουν μέσα στο σώμα και να βλάψουν γειτονικούς ιστούς. Για παράδειγμα, χρυσά νήματα που εισήχθησαν στην πλάτη μιας 75χρονης Νοτιοκορεάτισσας μετανάστευσαν στο κάτω μέρος του δεξιού της ποδιού σε διάστημα 10 ετών, προκαλώντας ιατρική κυτταρίτιδα, μια σοβαρή ασθένεια του υποδόριου ιστού που αντιμετωπίζεται με αντιβίωση.

Στην έκθεσή τους για την περίπτωση του γόνατος, οι γιατροί σημείωσαν ότι τα χρυσά νήματα που εισάγονται κατά τη διάρκεια του βελονισμού μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την ανάγνωση των ακτίνων Χ.

Άλλοι έχουν προειδοποιήσει ότι αυτές οι ενσωματωμένες χρυσές κλωστές εμποδίζουν τους ανθρώπους να κάνουν μαγνητικές τομογραφίες λόγω του κινδύνου το μέταλλο να μετακινηθεί και να βλάψει μια αρτηρία.

Ως εκ τούτου, οι γιατροί έχουν σημειώσει ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να γνωρίζουν τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον βελονισμό με χρυσές κλωστές.

Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι εύκολο να εντοπιστούν στις ακτινογραφίες εξασφαλίζει ότι η θέση τους μπορεί να παρακολουθείται με την πάροδο του χρόνου, εάν είναι απαραίτητο.