Καρύδια: 4 τρόποι με τους οποίους μπορεί να ωφελούν τον εγκέφαλο, σύμφωνα με μελέτες

Το σχήμα τους θυμίζει εγκέφαλο, όμως αυτό δεν είναι το μόνο στοιχείο που έχει κάνει τα καρύδια γνωστά ως «τροφή του εγκεφάλου». Ο συγκεκριμένος ξηρός καρπός περιέχει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φυτικών ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, πολυφαινολών, αντιοξειδωτικών και άλλων θρεπτικών συστατικών που μελετώνται για τον πιθανό ρόλο τους στη λειτουργία του εγκεφάλου.

Τι μπορεί να συμβαίνει, λοιπόν, στον εγκέφαλο όταν εντάσσουμε τα καρύδια στη διατροφή μας; Οι νεότερες μελέτες δίνουν ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Η διατροφική αξία των καρυδιών

Τα καρύδια ξεχωρίζουν ανάμεσα σε όλους τους ξηρούς καρπούς χάρη στο μοναδικό διατροφικό τους προφίλ. Μια μόλις μερίδα 30 γραμμαρίων (περίπου μια μικρή χούφτα) προσφέρει:

2,5 γραμμάρια Αλφα-Λινολενικού Οξέος (ALA): Πρόκειται για φυτικό ωμέγα-3 λιπαρό οξύ. Τα καρύδια είναι ο μόνος ξηρός καρπός που αποτελεί εξαιρετική πηγή του συγκεκριμένου λιπαρού.

Πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά: Καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες.

Φυτικές ίνες και πρωτεΐνη: Υποστηρίζουν το μικροβίωμα και παρέχουν σταθερή ενέργεια.

Πολύτιμα μέταλλα: Όπως μαγνήσιο και χαλκό, απαραίτητα για νευρολογικές λειτουργίες.

Πώς τα καρύδια ωφελούν την εγκεφαλική λειτουργία

Παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης

Μπορούν να υποστηρίξουν τον υγιή μεταβολισμό της ενέργειας του εγκεφάλου

Μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της σύνδεσης εντέρου-εγκεφάλου

Παρέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για την προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των νευρώνων και την ενίσχυση της συγκέντρωσης. Ενώ οι περισσότεροι συνδέουν τα ωμέγα-3 με τα ψάρια (DHA και EPA), το ALA είναι η φυτική εκδοχή που δεν πρέπει να παραβλέπεται. Καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει μόνο του το ALA, η πρόσληψή του μέσω της διατροφής είναι ζωτικής σημασίας.

Σε μελέτη σε ενήλικες με αυξημένο κίνδυνο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα ALA στο αίμα εμφάνισαν καλύτερη οπτική επεξεργασία και νοητικές δεξιότητες σε βάθος τριετίας. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τακτική κατανάλωση καρυδιών παρέχει στον εγκέφαλο τα απαραίτητα «καλά» λίπη για να παραμείνει σε εγρήγορση.

Μπορούν να υποστηρίξουν τον υγιή μεταβολισμό της ενέργειας του εγκεφάλου

Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο με τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια. Ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιεί τη γλυκόζη αποτελεί πρώιμο δείκτη της υγείας του. Όταν ο μεταβολισμός της γλυκόζης επιβραδύνεται σε ορισμένες περιοχές, μπορεί να αποτελεί μία από τις πρώτες ενδείξεις Αλτσχάιμερ, χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα.

Μελέτες σε άνθρωπους με γενετική προδιάθεση για Αλτσχάιμερ έδειξαν ότι τα υψηλά επίπεδα ALA στο αίμα συνδέονται με καλύτερο μεταβολισμό της γλυκόζης στις περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται συνήθως από τη νόσο. Ως η κορυφαία διατροφική πηγή ALA, τα καρύδια προσφέρουν έναν φυσικό τρόπο ενίσχυσης αυτής της διαδικασίας.

Μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της σύνδεσης εντέρου-εγκεφάλου

Τα καρύδια περιέχουν μια ειδική ομάδα πολυφαινολών που ονομάζονται ελλαγιταννίνες. Όταν καταναλώνονται, τα βακτήρια του εντέρου τις μετατρέπουν σε δραστικές ενώσεις που ονομάζονται ουρολιθίνες.

«Μια διετής μελέτη σε περισσότερους από 600 ηλικιωμένους έδειξε ότι τα καρύδια υποστηρίζουν την εγκεφαλική υγεία μέσω των ουρολιθινών. Όσο αυξάνονταν τα επίπεδα αυτών των ενώσεων στους συμμετέχοντες που έτρωγαν τακτικά καρύδια, τόσο βελτιώνονταν τα συνολικά τους νοητικά σκορ», εξηγεί η διατροφολόγος Samantha Cassetty, M.S., RD.

Η διαδικασία αυτή αποδεικνύει στην πράξη πόσο άμεσα συνδέεται η υγεία του πεπτικού συστήματος με τη διατήρηση της μνήμης και της νόησης κατά τη γήρανση.

Προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από τη φθορά

Η οξειδωτική βλάβη και η χρόνια φλεγμονή συμβάλλουν σημαντικά στη σταδιακή γνωστική έκπτωση.

«Το οξειδωτικό στρες επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου, επομένως η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως τα καρύδια, δρα προστατευτικά», σημειώνει η διατροφολόγος Sarah Alsing, M.S., RDN. Ο συνδυασμός πολυφαινολών, βιταμίνης E και άλλων αντιοξειδωτικών στοιχείων στα καρύδια θωρακίζει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες.

Τρόποι για να απολαύσετε τα καρύδια στην καθημερινότητά σας

Αν θέλετε να εντάξετε τα καρύδια στη διατροφή σας, είναι εξαιρετικά ευέλικτα και εύκολα στη χρήση. Δοκιμάστε τις παρακάτω ιδέες:

Αναβαθμίστε το πρωινό σας: Προσθέστε ψιλοκομμένα καρύδια σε βρώμη, γιαούρτι ή smoothie bowls για επιπλέον τραγανή υφή και ενέργεια που διαρκεί.

Προσθέστε τα σε σαλάτες: Καβουρδισμένα καρύδια προσφέρουν υπέροχη υφή και υγιεινά λιπαρά σε πράσινες σαλάτες ή σε μπολ με δημητριακά (grain bowls).

Αναμείξτε τα σε σάλτσες: Τα καρύδια ταιριάζουν εξαιρετικά σε σπιτικό πέστο (pesto) ή ως βάση για κρεμώδεις, φυτικές σάλτσες.

Καταναλώστε τα ως σνακ: Κρατήστε μια μικρή χούφτα κοντά σας για να καταπολεμήσετε την απογευματινή λιγούρα.

Χρησιμοποιήστε τα στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική: Προσθέστε καρύδια σε μάρφινς (muffins), ψωμί ή σπιτική γκρανόλα (granola) για μια επιπλέον δόση θρεπτικών συστατικών.

Χρήσιμη συμβουλή: Αποθηκεύετε τα καρύδια στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχουν μπορούν να ταγγίσουν σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ τα διατηρημένα στο ψυγείο καρύδια διατηρούν τη φρεσκάδα και τη γεύση τους για περισσότερο χρόνο.

Επιπλέον συμβουλές για την ενίσχυση της υγείας του εγκεφάλου

Καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά. Τα καρύδια λειτουργούν καλύτερα όταν συνδυάζονται με ένα ευρύτερο σύνολο συνηθειών που σχετίζονται με τη υγιή γήρανση του εγκεφάλου. Εξετάστε τις ακόλουθες προσεγγίσεις: