Γνωστική εξασθένηση: Νευροχειρουργός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 3 τροφές που μπορούν να «συρρικνώσουν τον εγκέφαλο»

Αναρωτιέστε αν η διατροφή σας επηρεάζει τον εγκέφαλό σας; Ένας έμπειρος νευροχειρουργός προειδοποιεί για τρεις κοινές τροφές που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή και συρρίκνωση του εγκεφάλου. Μάθετε γιατί η σωστή διατροφή είναι κρίσιμη για την υγεία του εγκεφάλου και την πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης.

Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη της γνωστικής εξασθένησης

Ο Dr. Raveesh Sunkara, ένας έμπειρος νευροχειρουργός από το Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας, με πάνω από 1.000 νευροχειρουργικές επεμβάσεις στο ενεργητικό του, τονίζει τη σημασία της διατροφής για την πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης. Η γνωστική έκπτωση περιλαμβάνει τη μείωση πνευματικών ικανοτήτων όπως:

η απώλεια μνήμης,

η θολή σκέψη και

η δυσκολία επίλυσης προβλημάτων.

Γνωστός για τις συμβουλές υγείας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Dr. Sunkara σε ένα από τα βίντεό που έγινε viral αποκαλύπτει τις τροφές που πρέπει να αποφεύγετε για να προστατεύσετε την υγεία του εγκεφάλου σας.

Οι 3 τροφές που μπορούν να «συρρικνώσουν τον εγκέφαλο», σύμφωνα με τον ειδικό

Ο νευροχειρουργός επισημαίνει τρεις κατηγορίες τροφών που μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στον εγκέφαλό σας:

Τρόφιμα πλούσια σε τρανς λιπαρά

Αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Εξαιρετικά επεξεργασμένα τροφές

Τρόφιμα πλούσια σε τρανς λιπαρά

Ο Dr. Sunkara τονίζει ότι τα τηγανητά φαγητά και τα συσκευασμένα σνακ, που είναι γεμάτα τρανς λιπαρά, προκαλούν έντονη φλεγμονή στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα μακροπρόθεσμα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλά επεξεργασμένα προϊόντα όπως αρτοσκευάσματα, κέικ και μπισκότα. Αυτή η συμβουλή υποστηρίζεται από μελέτες που συνδέουν την πρόσληψη τρανς λιπαρών με την άνοια, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε το 2014 με τίτλο «Κορεσμένα και τρανς λιπαρά και άνοια: συστηματική ανασκόπηση», από τους Neal D Barnard, Anne E Bunner και Ulka Agarwal.

Αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

«Η υπερβολική ζάχαρη προκαλεί απότομες αυξήσεις σακχάρου στο αίμα, ειδικά σε υγρή μορφή», εξηγεί ο Dr. Sunkara. Αυτές οι αυξήσεις οδηγούν σε κόπωση του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου και μακροπρόθεσμα, μπορούν ακόμη και να προκαλέσουν συρρίκνωση του εγκεφάλου. Μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση της πρόσληψης ζαχαρούχων ποτών μπορεί να αποτελέσει μια προληπτική στρατηγική για γνωστικές διαταραχές, ειδικά σε ηλικιωμένους.

Εξαιρετικά επεξεργασμένα τροφές

Τέλος, ο Dr. Sunkara αναφέρει τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα ως τρίτο ένοχο. Αυτά τα τρόφιμα, που διαφέρουν από τα απλά επεξεργασμένα καθώς έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία και περιέχουν τεχνητά συστατικά, προκαλούν προβλήματα στο έντερο. «Αυτό οδηγεί σε διαταραχή του άξονα εντέρου-εγκεφάλου. Να θυμάστε, ο εγκέφαλός σας λειτουργεί με ό,τι τρώτε», προσθέτει. Μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφών και της γνωστικής έκπτωσης, ιδιαίτερα στην εκτελεστική λειτουργία, μετά από παρατεταμένη περίοδο παρακολούθησης.

Η διατροφή μας έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του εγκεφάλου μας. Αποφεύγοντας τις παραπάνω τροφές, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εγκέφαλό μας από τη φλεγμονή, την κόπωση και τη συρρίκνωση, διατηρώντας τη γνωστική μας λειτουργία σε βέλτιστο επίπεδο.