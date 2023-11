Αγαπηδάκη για αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Προσέγγιση που βγάζει τους γιατρούς στην κοινότητα

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τον προσωπικό γιατρό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μίλησε στο συνέδριο με θέμα «Υγεία πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, μίλησε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στις νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα υγείας αναφέρθηκε ξεκινώντας την ομιλία της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Αναφερόμενη στις αλλαγές στην ΠΦΥ είπε ότι εφαρμόζεται μια νέα προσέγγιση που βγάζει τους γιατρούς στην κοινότητα. Σχετικά με τη ρύθμιση, οι αγροτικοί γιατροί να λειτουργούν ως προσωπικοί γιατροί, είπε ότι το αγροτικό σύστημα υπάρχει πάνω από 50 χρόνια στη χώρα και χρειαζόταν εκσυγχρονισμό. Με την παρέμβαση που γίνεται θα καλυφθούν όλες οι περιοχές, οι πολίτες θα έχουν έγκαιρη πρόσβαση και έγκαιρη διακομιδή στα νοσοκομεία εάν υπάρχει ανάγκη.

Όλοι οι γιατροί και επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ θα εκπαιδευτούν πάνω στις νέες τεχνολογίες και θα έχουν τα εργαλεία για την εκτέλεση του έργου τους.

Οι μεταρρυθμίσεις θέλουν χρόνο για να αποδώσουν, τόνισε ακόμη και χαρακτήρισε επιτυχία ότι πέρυσι εγράφησαν στον προσωπικό γιατρό πάνω από το 50% των πολιτών.

Αγαπηδάκη: Χρειαζόμαστε το προσωπικό που επιστρέφει από το εξωτερικό

Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στην επιστροφή επιστημόνων από το εξωτερικό και αυτό όπως είπε θα γίνει με κίνητρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση να δοθούν. «Το χρειαζόμαστε αυτό το προσωπικό» είπε η κ. Αγαπηδάκη και έδωσε έμφαση στην αντικείμενα που δεν έχουμε στη χώρα να καλύψουν αυτό το κενό και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό.

Έδωσε έμφαση στην πρόληψη και ειδικά στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα υπάρξει και πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και σε ενήλικες. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση «Σ. Δοξιάδης» το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 20 δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Φ. Γεννηματά» για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού.

Αναφερόμενη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είπε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Έδωσε στοιχεία για τις παρεμβάσεις που έγιναν στην Θεσσαλία, μετά την κακοκαιρία Daniel, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σημαντική παρακαταθήκη αυτό που έγινε εκεί σε επίπεδο πρόληψης.

Πηγή: oloygeia.gr