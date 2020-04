Το έχει παραδεχθεί δημοσίως ότι δεν μπορεί να χορτάσει τον σύντροφό της. Ο λόγος για τη διάσημη μητέρα και μάνατζερ των αδερφών Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ, η οποία έχει σχέση με τον 39χρονο διευθυντή περιοδείας του Τζάστιν Μπίμπερ, Κόρεϊ Γκαμπλ. Η Τζένερ βρισκόταν στο γραφείο της κόρης της Κάιλι Τζένερ, όταν την επισκέφθηκε ο αγαπημένος της. Ήταν στο ενδιάμεσο γυρισμάτων από το reality που καθιέρωσε την οικογένειά της στους σελέμπριτι των ΗΠΑ, KUWTK (Keeping Up With The Kardashians) όταν η Κρις φάνηκε να αναστατώνεται από την παρουσία του συντρόφου της.

Αφού ανταλλάσσουν κάποια φιλιά τον ρωτάει "πρέπει να φύγεις; Δεν έχεις πέντε λεπτά;". Εκείνος εκπλήσσεται: "Σοβαρολογείς;". "Ναι, έχει πέντε λεπτά;" επιμένει εκείνη. "Ναι, θα βρω χρόνο" υποκύπτει αυτός και τότε η Κρις στρέφεται στο τηλεοπτικό συνεργείο και τους παραδίδει το μικρόφωνό της.

"Εντάξει παιδιά, βγείτε όλοι έξω. Εδώ είναι το μικρόφωνό μου. Παίρνω δέκα λεπτά διάλειμμα. Αντίο, συγγνώμη, γεια σας" είπε και τους πέταξε κυριολεκτικά έξω ανυπομονώντας να βρεθεί με τον σύντροφό της. Μόλις η πόρτα έκλεισε πίσω τους μέλος του συνεργείου αναρωτήθηκε, "Κάνουν αυτό που νομίζω;" και συνάδελφός του απάντησε "δεν ξέρω".

Στο επόμενο επεισόδιο του reality, η Κρις φθάνει αργοπορημένη σε γεύμα με την Κλόε Καρντάσιαν και την Κένταλ Τζένερ και μιλά για τη σεξουαλική της ζωή.