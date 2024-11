Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη καυσίμων – Καταρρίφθηκαν συνολικά 13 – ΒΙΝΤΕΟ

Επιδρομή της Ουκρανίας με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη νότια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας, όπου πάντως πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα τις φλόγες υπό έλεγχο, γνωστοποίησε η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, ο περιφερειάρχης στην Μπιέλγκοροντ, εξήγησε μέσω Telegram ότι δεξαμενή στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, στην περιοχή Σταρκαασκόλσκι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, πήρε φωτιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δέκα ομάδες πυροσβεστών που αναπτύχθηκαν επιτόπου έσβησαν την πυρκαγιά.

Russia again bombs itself with a drone on its way to Ukraine.

Belgorod. pic.twitter.com/QhodYztc8C

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 11, 2024