Πάτρα: Την Δευτέρα απολογούνται οι 3 ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου – Θα παραμείνουν στα κρατητήρια

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι, που συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης για την επίθεση σε φίλο τους, στην Πάτρα. Οι τρεις ανήλικοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι κηδεμόνες τους και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις μαθητές ηλικίας 15 και 16 ετών κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους, τον οποίο χτύπησαν με γροθιές, προκαλώντας του κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η μητέρα του ανήλικου δήλωσε ότι το παιδί, το οποίο εξετάστηκε και από ιατροδικαστή, δεν μπορεί να μιλήσει και επικοινωνεί μόνο με νοήματα.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news,μ οι τρεις ανήλικοι θα παραμείνουν στα κρατητήρια μέχρι την απολογία τους.

