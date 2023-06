Γιώργος Γεραπετρίτης: Fake λογαριασμός στο twitter με το όνομά του “πέθανε” τον Λουκά Παπαδήμο

Ένας fake λογαριασμός με το όνομα του νέου υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, εμφανίστηκε σήμερα στο Twitter. Μάλιστα ο δημιουργός του fake λογαριασμού, με ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά, «πέθανε» τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, Λουκά. Παπαδήμο.

Σε άλλο tweet αναφέρεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης είχε επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και ότι αναμένεται να επισκεφτεί την Άγκυρα τον Ιούλιο. Η ανάρτηση είναι γραμμένη στα αγγλικά.

Very important and friendly phone conversation with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye @HakanFidan . I will visit Ankara next July.

— Γιώργος Γεραπετρίτης G.Gerapetritis (@Gerapetritis) June 28, 2023