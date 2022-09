Τραγούδια που ξεχωρίζουν από τις νέες κυκλοφορίες

Ο Σεπτέμβριος φθάνει στο τέλος του και η δισκογραφία προσβλέπει ως συνήθως να σημειώσει πωλήσεις δίσκων, για να συντηρηθεί αυτή η τεράστια βιομηχανία, που απασχολεί χιλιάδες καλλιτέχνες, μουσικούς, παραγωγούς, τεχνικούς κλπ.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Έτσι λοιπόν έχουμε μερικές νέες κυκλοφορίες τραγουδιών, ορισμένες από τις οποίες είναι οι παρακάτω:

Björk : Ancestress

Brothers – DTLT (Don’t Think Like That)

D-Block Europe & Ed Sheeran – Lonely Lovers

Demi Lovato – 29 (Stripped)

FLO – Not My Job

GloRilla, Cardi B – Tomorrow 2

Khalid – Satellite

Lil Nas X – Star Walkin’ (League of Legends Worlds Anthem)

Shania Twain – Waking Up Dreaming

