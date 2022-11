Το τηλεοπτικό σόου της Cher κατά τη δεκαετία του ’70

Η Cher ήταν ήδη πετυχημένη τραγουδίστρια όταν ξεκίνησε να παρουσιάζει το προσωπικό της τηλεοπτικό σόου, με τίτλο “The Cher Show”, που μεταδόθηκε επί 26 επεισόδια από το δίκτυο CBS, από τις 16 Φεβρουαρίου 1975 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 1976.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πέρασαν μεγάλα ονόματα από το πρόγραμμα της, το οποίο σημείωσε μεγάλη ακροαματικότητα. Οι επιστολές που έφθαναν για την εκπομπή της, ήταν οι περισσότερες σε αριθμό από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της CBS.

Παρακάτω θα βρείτε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα της εκπομπής, όπου η μουσική ήταν live και συνήθως οι εκτελέσεις δεν υπήρχαν σε δίσκο.

Με τον ίδιο τίτλο “The Cher Show”, αρκετά χρόνια αργότερα, ανέβηκε ένα μιούζικαλ στο Broadway, σχετικό με την ζωή και την καριέρα της Cher.

Cher – Stevie Wonder Medley (with The Osmonds) (The Cher Show, 02/23/1975)

Cher – Bennie And The Jets (with Elton John) (The Cher Show, 02/12/1975)

Cher – Medley (with The Jackson Five) (The Cher Show, 03/16/1975)

Cher – I’m A Woman (with Raquel Welch) (The Cher Show, 02/16/1975)

Cher & Tina Turner – Country Side of Life (Live on The Cher Show, 1975)

Cher – Drift Away / Rip It Up (with Linda Ronstadt) (The Cher Show, 04/20/1975)

Cher, Pointer Sisters – Elton John Medley (Live on The Cher Show, 1975)

Cher – Got To Get You Into My Life (The Cher Show, 02/23/1975)

