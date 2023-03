Το μουσικό πανόραμα του μοναδικού Jools Holland (Μέρος Α) – ΒΙΝΤΕΟΡΑΜΑ

O 65χρονος σήμερα Jools Holland είναι ένας εξαιρετικός Βρετανός πιανίστας μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, που διαθέτει τη δική του ορχήστρα και το δικό του μουσικό τηλεοπτικό σόου, με τίτλο “Later… with Jools Holland”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Υπήρξε αυθεντικό μέλος του new wave συγκροτήματος των Squeeze και έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με μεγάλα ονόματα, όπως οι: Sting, Eric Clapton, Mark Knopfler, George Harrison, David Gilmour, Magazine, The The, Ringo Starr και Bono. Από την μακρόχρονη μετάδοση των εκπομπών του έχουν περάσει όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα της μουσικής, που βρίσκονται εν ζωή. Μουσικά πλέον κινείται ανάμεσα στα είδη boogie-woogie, jazz, blues και R&B.

Παρακάτω θα βρείτε μία σειρά από μοναδικές live εμφανίσεις και εξαιρετικές εκτελέσεις γνωστών τραγουδιών, που δεν υπάρχουν σε δίσκους. Θα διαπιστώσετε πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Jools Holland, μιας και είναι ίσως ο μοναδικός ή από τους ελάχιστους που έχουν παίξει με τόσους άλλους μεγάλους τραγουδιστές και μουσικούς.

Το αφιέρωμα αυτό βγήκε αρκετά μεγάλο, γι’ αυτό αποτελείται από 3 μέρη, δηλαδή από τρία διαφορετικά άρθρα.

George McCrae – Rock Your Baby with Jools Holland & His Rhythm & Blues Orchestra

Amy Winehouse – Rehab

Adele – Jools Holland – Rolling in the Deep

Al Green, David Gilmour and Jools Holland – Let’s Stay Together

Jimmy Cliff Many Rivers To Cross Later with Jools Holland Duet Live

Paul McCartney – Get Back – Later… with Jools Holland

Simply Red – Money’s Too Tight (To Mention) – Later… with Jools Holland

Ed Sheeran – Master Blaster – Jools’ Annual Hootenanny – BBC Two

Fugees – Killing Me Softly

JAY-Z – Empire State of Mind

Issac Hayes – When Something Is Wrong With My Baby

Alicia Keys – Fallin’

Leonard Cohen – Democracy

Al Green – How Can You Mend a Broken Heart

Moloko – Sing it Back

Anita Baker – Sweet Love

Grace Jones – Slave to the Rhythm

Lou Reed & Metallica – Iced Honey

Glen Campbell – Wichita Lineman

Pet Shop Boys – West End Girls

Kylie Minogue & Jools Holland – I Should Be So Lucky

Dexys – Come On Eileen

David Gilmour / Mica Paris – I Put a Spell On You

Ruby Turner – Peace In The Valley

CeeLo Green – Music To My Soul – Later… with Jools Holland

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru

*άρθρο που στον τίτλο του έχει τον όρο “ΒΙΝΤΕΟΡΑΜΑ” σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει λίγο πιο “ψαγμένα” βίντεο αποσπάσματα τραγουδιών, που σε μία εν σειρά ακρόαση, θα μπορούσε να αποτελούν μία τηλεοπτική μουσική εκπομπή