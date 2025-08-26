Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025: Ταύροι, ξεπεράστε αυτό που νομίζατε ότι ήταν δυνατό

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (26/08/2025)

Κριός

Κριέ, στις 26 Αυγούστου, οι πιο μεγαλεπήβολες ιδέες σας μπορεί να σας φαίνονται σαν μηνύματα γραμμένα σε… ιερογλυφικά και να σας μπερδεύουν με την πρώτη ματιά. Μην βιαστείτε να τις αποκωδικοποιήσετε αμέσως. Δώστε τον χρόνο στον εαυτό σας.

Με την πάροδο του χρόνου, οι έννοιες θα αποκαλυφθούν σαν θραύσματα μιας μυστικής γλώσσας. Η Αφροδίτη στον Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό σας καθοδηγεί υπομονετικά προς τη σαφήνεια.

Ταύρος

Ταύρε, την Τρίτη, δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις ανεπαίσθητες σπίθες που πυροδοτούν την έμπνευσή σου σήμερα.

Το επόμενο βήμα προς τα εμπρός δεν θα προέλθει ακολουθώντας ένα συνηθισμένο μονοπάτι ή ένα προβλέψιμο σενάριο. Αντίθετα, έγκειται στο θάρρος σας να αγκαλιάσετε το αντισυμβατικό.

Ξεπεράστε αυτό που νομίζατε ότι ήταν δυνατό.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, οι ψευδαισθήσεις που έχετε δημιουργήσει αρχίζουν να εδραιώνονται σε πραγματικές, απτές δυνατότητες. Αλλά πριν ξεκινήσετε αυτή την Τρίτη, βεβαιωθείτε ότι το… σκάφος σας είναι αξιόπλοο.

Βελτιώστε τον ύπνο σας και ξεκουραστείτε καλά, ώστε να μπορείτε να τροφοδοτείτε τα σχέδιά σας με πλήρη ενέργεια. Λαδώστε τις αρθρώσεις του μυαλού και του σώματός σας για να ελίσσεστε γρήγορα και αποτελεσματικά.

Καρκίνος

Καρκίνε, ενώνοντας τις δυνάμεις σου με έναν έμπιστο σύμμαχο στη δουλειά την Τρίτη, ανοίγεις την πόρτα σε νέες επιχειρήσεις και κοινή ευημερία.

Ο συνδυασμός των πόρων και των ενεργειών σας την Τρίτη δημιουργεί μια ισχυρή ενέργεια που μπορεί να φυτέψει “σπόρους” που προορίζονται να αναπτυχθούν άμεσα.

Αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Μπορεί επίσης να συνδημιουργήσει μια επιχείρηση που βασίζεται σε μια κοινή αποστολή και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Λέων

Λέοντα, άφησε στην άκρη τα υπολογιστικά φύλλα και τον ατελείωτο προγραμματισμό. Ξέχνα την ανάγκη για απόλυτη σαφήνεια.

Αντί να χαρτογραφείτε κάθε βήμα στις 26 Αυγούστου, παραδοθείτε στη ροή της δημιουργικότητας και αφήστε το άγνωστο να σας καθοδηγήσει. Μερικές φορές, οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις συμβαίνουν χωρίς προσεκτική ανάλυση.

Παρθένος

Παρθένε, στις 26 Αυγούστου, μπείτε στον κόπο να σκεφτείτε τις παλιές φιλοδοξίες, τα όνειρα και τις επιθυμίες σας. Αυτοί οι παλιοί θησαυροί σας υπενθυμίζουν τις κορυφές που έχετε ήδη ανέβει και τις νίκες που έχετε κερδίσει.

Για να επιτύχετε περισσότερα, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσετε και να γιορτάσετε τους θησαυρούς που έχετε φέρει από τον δικό σας Όλυμπο.

Ζυγός

Ζυγέ, έχεις αναλάβει την αποστολή να ρίξεις φως στις σκιές που αιωρούνται από τον παρελθόν σου. Είναι η τέλεια αστρολογική στιγμή για να εντοπίσεις παλιά μοτίβα ή φόβους.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ταυτότητες που δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Στις 26 Αυγούστου, φωτίστε αυτά τα φαντάσματα με επίγνωση και συμπόνια και στη συνέχεια απελευθερώστε τα πίσω στους αιθέρες όπου δεν μπορούν πλέον να στοιχειώνουν το παρόν σας.

Αυτή η πράξη καθαρισμού ανοίγει χώρο για τον αληθινό σας εαυτό να προχωρήσει στη ζωή σας λίγο πιο ανάλαφρος από πριν.

Σκορπιός

Σκορπιέ, φανταστείτε τον εαυτό σας σε ένα κινηματογραφικό πλατό, βουτηγμένο στις σκιές και τη νοσταλγία. Αφήστε τις μελαγχολικές παλίρροιες να σας κατακλύσουν καθώς ξαναζείτε γλυκόπικρες αναμνήσεις.

Την Τρίτη, σκεφτείτε παλιούς έρωτες και εκείνα τα πολυφθαρμένα πουλόβερ που έπλεξε μια γιαγιά και στα οποία δεν ταιριάζετε πια. Τιμήστε ό,τι έχετε βιώσει και αφήστε στην άκρη ό,τι δεν εξυπηρετεί πλέον το ταξίδι σας.

Τοξότης

Τοξότη, η αφθονία ξεκινά στα βάθη του δικού σου συναισθηματικού σώματος.

Απομακρύνετε τα εξωτερικά στοιχεία αξίας στα οποία συνήθως προσκολλάστε, όπως τα χρήματα, την κοινωνική θέση και τα προσωπικά σας αντικείμενα. Αντ’ αυτού, θα έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με την ουσία του εαυτού σας μέχρι το τέλος της Τρίτης.

Η πραγματική αξία είναι μια εσωτερική δουλειά που χτίζεται ανασκάπτοντας και αποβάλλοντας οτιδήποτε δημιουργεί “τρύπες” στην αυτοεκτίμησή σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, είσαι ένας μύθος, καθώς κάθε μέρα γράφεται μια νέα ζωντανή σκηνή στο έπος της ζωής σου. Μην φοβάσαι να γράψεις τα κεφάλαια με έγχρωμα χρώματα, με κάθε λεπτομέρεια και όνειρο απογυμνωμένο.

Αμφισβητήστε τις αμφιβολίες σας αυτή την Τρίτη, αλλά μην τις αφήσετε να σταματήσουν τη δημιουργική σας ροή. Το πώς είναι λιγότερο σημαντικό από τη δέσμευσή σας να υποβάλετε το σενάριο και να ζήσετε την ιστορία.

Υδροχόος

Υδροχόε, τα συναισθηματικά σας θεμέλια μπορεί να είναι βαριά από ευθύνες, αλλά αυτό το βάρος είναι η δύναμη που στηρίζει τις φιλοδοξίες σας.

Η ανθεκτικότητά σας είναι ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα καθώς πλοηγείστε σε περίπλοκα εδάφη στην πορεία σας για να επηρεάσετε και να έχετε ουσιαστικό αντίκτυπο. Διατηρήστε το μυαλό σας καθαρό στις 26 Αυγούστου, κρατώντας σταθερή στάση για να διεκδικήσετε ό,τι σας οφείλεται.

Ιχθύες

Ιχθύες, η δημιουργική σας πηγή ξεχειλίζει από μεθυστικές ιδέες και λαμπερά οράματα που μοιάζουν σχεδόν απόκοσμα. Πείτε την αλήθεια σας την Τρίτη, επιτρέποντας στο πάθος και τη φαντασία σας να παρασύρουν άλλους στην τροχιά σας.

Μην διστάσετε στις 26 Αυγούστου. Αυτή είναι η στιγμή σας να κάνετε το αόρατο ορατό, να φέρετε τη μαγεία σας στο φως όπου μπορεί να εμπνεύσει τις μάζες.