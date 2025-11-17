Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου: Κριοί, προσέξτε να μην εξαντληθείτε

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (17/11/2025)

Κριός

Κριέ, πρόσεχε να μην εξαντληθείς. Ανεβαίνεις ψηλά, ναι, αλλά θυμήσου: και οι ήρωες κουράζονται και πρέπει να πίνουν νερό και να κοιμούνται.

Μην βιάζεσαι. Ο σταθερός ρυθμός είναι καλύτερος από την ταχύτητα, όσο ικανός κι αν νιώθεις να φτάσεις στην κορυφή. Βάλε πρόγραμμα στους στόχους σου. Έτσι θα πετύχεις περισσότερα, απ’ όσα με μια απλή “ένεση” αδρεναλίνης.

Ταύρος

Ταύρε, η φωνή σου έχει μεγάλη δύναμη και μπορεί να αλλάξει τη διάθεση γύρω σου. Πριν μιλήσεις, σταμάτα και σκέψου: τα λόγια σου έχουν περισσότερη επιρροή απ’ ό,τι νομίζεις.

Αν σκεφτείς λίγο πριν μιλήσεις, η αλήθεια σου θα γίνει πιο ευχάριστη. Όταν λες την αλήθεια με καλοσύνη και καλή πρόθεση, ακόμα και οι δύσκολες συζητήσεις μπορούν να χτίσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Δίδυμος

Δίδυμοι, όλα τα περίεργα συναισθήματα που κρύβονται στις σχέσεις σας είναι έτοιμα να φύγουν. Τα παλιά προβλήματα (όπως η ζήλια, η αποφυγή ή τα ψέματα) πρέπει να τα πείτε με το όνομά τους και να τα αφήσετε πίσω.

Η ευαισθησία και το να δείξετε τι νιώθετε είναι η λύση. Δεν μπορείτε να γίνετε καλά αν τα κρατάτε μυστικά. η θεραπεία έρχεται όταν τα μοιράζεστε. Αν αντισταθείτε στον πειρασμό να τα αναλύετε μόνο με το μυαλό, θα κερδίσετε μια οικειότητα που θα σας κάνει να νιώσετε σαν να βγήκατε επιτέλους στο φως.

Καρκίνος

Καρκίνε, αυτή την εβδομάδα, η λέξη-κλειδί είναι γενναιότητα. Πες “ναι” σε όλα όσα σε τρομάζουν και σε βγάζουν από τη βολή σου.

Ο “καναπές της ασφάλειας” έκανε τη δουλειά του, αλλά τώρα σε καλεί η περιπέτεια. Ίσως χρειαστεί να αφήσεις πίσω τις εύκολες καταστάσεις που σε κρατούν κολλημένο συναισθηματικά.

Αν ανταλλάξεις το σίγουρο με το πιθανό, η ζωή θα ανταμείψει την τόλμη σου.

Λέων

Λέοντα, δώσε στον εαυτό σου το ελεύθερο να ονειρευτεί πιο μεγάλα. Οι τωρινοί σου στόχοι είναι ίσως πολύ μικροί για σένα. Πέτα τους, ξεκίνα πάλι και φτιάξε κάτι αρκετά μεγαλεπήβολο ώστε να χωρέσει τις αληθινές σου επιθυμίες.

Βάλε μπροστά την μαγική σου ενέργεια. Οι ευχές σου πρέπει να είναι πιο μεγάλες και πιο τολμηρές. Για έναν Λέοντα που ξέρει τι θέλει, δεν υπάρχει το “πολύ”. Το σύμπαν υποστηρίζει το θάρρος και το στυλ σου!

Παρθένος

Παρθένε, μπες ξανά στον κόσμο του φλερτ, αλλά αυτή τη φορά, μην σκέφτεσαι υπερβολικά τις λεπτομέρειες.

Η αγάπη μπορεί να έρθει από κάποιον που κανονικά δεν θα κοίταζες: ίσως είναι λίγο παράξενος, πολύ δημιουργικός ή δείχνει τα συναισθήματά του χωρίς φίλτρα. Δες το σαν ένα νέο πείραμα.

Το σύμπαν σου λέει ότι η έλξη δεν είναι μια λίστα με χαρακτηριστικά, είναι μια αίσθηση. Μπορεί να μη βρεις αυτό που περίμενες, αλλά ίσως βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεται η ψυχή σου.

Ζυγός

Ζυγέ, να πιστεύεις ότι η προσπάθειά σου να συνδεθείς με άλλους σου επιστρέφεται. Στο παρασκήνιο, δημιουργούνται νέες συνεργασίες, σύμμαχοι και άνθρωποι που εκτιμούν αυτό που είσαι.

Το παιχνίδι της μοίρας ξεκίνησε, και έχεις καλά χαρτιά. Επένδυσε σε ανθρώπους που έχουν υψηλούς στόχους σαν εσένα, όχι σε αυτούς που σου θυμίζουν το παρελθόν. Η μεγάλη επιτυχία βρίσκεται στον κοινό σας στόχο, όχι στις κοινές σας αναμνήσεις.

Σκορπιός

Σκορπιέ, τώρα πρέπει να ορίσεις εσύ τι είναι επιτυχία, όχι με βάση τους κανόνες της εταιρείας, αλλά με τη δική σου δημιουργική εξουσία. Μεγάλωσες, ξέφυγες από τα γραφεία, το βεβιασμένο άγχος και τα κουτσομπολιά που σε εξαντλούν. Πέτα τα από πάνω σου.

Μπες στο άγνωστο μονοπάτι τού να διοικείς τον εαυτό σου. Η γοητεία σου γίνεται διπλάσια όταν εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Ο κόσμος δεν θέλει να ταιριάξεις. θέλει να δείξεις πώς είναι η μεταμόρφωση όταν γίνεται ο τρόπος που ζεις.

Τοξότης

Τοξότη, πιάσε το μικρόφωνο και πες δυνατά τι σε απελευθερώνει. Κάτι μεγάλο αλλάζει στον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι. Αν και μπορεί να νιώθεις ότι εκτίθεσαι, στην πραγματικότητα ανεβαίνεις.

Ο φόβος της αποτυχίας εξαφανίζεται όταν θυμάσαι ότι η ιστορία σου είναι χρήσιμη για τους άλλους. Το να είσαι ο εαυτός σου ανοίγει δρόμους και για τους άλλους. Ήρθε η ώρα να πετάξεις ψηλότερα, πάνω από τα όρια που νόμιζες ότι σου προσέφεραν ασφάλεια.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, μην βιάζεσαι να μετρήσεις τα κέρδη σου (μην προτρέχεις), ακόμα κι αν οι στόχοι σου είναι περισσότεροι από όσα αντέχει η τσέπη σου.

Σήμερα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Κόψε ό,τι δεν χρειάζεσαι, διόρθωσε το σχέδιό σου και άφησε τους πόρους σου να μεγαλώσουν. Η επιτυχία δεν είναι στις γρήγορες νίκες, αλλά στη σταθερότητα που κρατάει. Η αυτοκρατορία που χτίζεις χρειάζεται γερή βάση.

Υδροχόος

Υδροχόε, ποιες παλιές ιδέες σου “γεμίζουν” το μυαλό; Τώρα έχεις μια σπάνια ευκαιρία να καθαρίσεις τις σκέψεις σου και να ξεφύγεις από τα παλιά πρέπει. Εσύ έχεις προχωρήσει, αλλά ο τρόπος που μιλάς στον εαυτό σου ίσως έχει μείνει πίσω.

Κινήσου με κατανόηση και αποφασιστικότητα μαζί. Η αλλαγή ξεκινά απ’ όταν μιλάς στον εαυτό σου διαφορετικά. Ο εξωτερικός κόσμος θα αλλάξει αμέσως μετά.

Ιχθύες

Ιχθύες, μια νέα κατεύθυνση σας καλεί στην δουλειά και στη δημιουργικότητά σας — κάτι πιο τολμηρό, πιο φανερό και πιο κοντά στον σκοπό για τον οποίο γεννηθήκατε.

Μην φοβηθείτε τους «δράκους» που συναντάτε στον δρόμο, είναι απλώς δοκιμασίες για να δουν πόσο έτοιμοι είστε. Περάστε τη γέφυρα, όπως και να ‘χει.

Έξω από τη βολή σας υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία και μια πιο δυνατή αίσθηση νοήματος. Τα όνειρά σας γίνονται από απλά, θρυλικά.