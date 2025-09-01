Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025: Σκορπιοί, κυνηγήστε αυτό που θέλετε

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (1/09/2025)

Κριός

Κριέ, αν έχεις υπερφορτώσει το πρόγραμμά σου, για τους επόμενους δύο μήνες προσπάθησε να χαλαρώσεις. Άκουσε τη διαίσθησή σου, ακόμα κι αν δεν σου αρέσει αυτό που ακούς.

Τα όνειρα που βλέπεις είναι μηνύματα από τον εαυτό σου. Κάποιες νίκες έρχονται όταν τελικά παραδέχεσαι αυτό που απέφευγες.

Ταύρος

Ταύρε, οι άνθρωποι γύρω σου είναι σαν καθρέφτες. Τη Δευτέρα θα δεις πώς σε επηρεάζουν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Θα καταλάβεις ποιες παρέες σε εμπνέουν και ποιες σε κρατούν πίσω.

Αν νιώθεις ένταση, ίσως είναι καιρός να αλλάξεις το περιβάλλον σου. Πρόσεξε τους ανθρώπους που σε βοηθούν να σκέφτεσαι με νέους τρόπους.

Δίδυμος

Δίδυμε, οι στόχοι σου δοκιμάζονται τη Δευτέρα. Η επιτυχία που θες είναι κοντά, αλλά δεν θα έρθει μόνο με τη γοητεία σου. Από την 1η Σεπτεμβρίου, πρέπει να πειθαρχήσεις και να δουλέψεις σκληρά για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα.

Αντί να προσπαθείς απλά, φτιάξε ένα σωστό σχέδιο που θα σε βοηθήσει να φτάσεις εκεί που θέλεις.

Καρκίνος

Καρκίνε, την 1η Σεπτεμβρίου, άνοιξε το μυαλό σου σε νέες ιδέες και εμπειρίες που σε ταράζουν λίγο. Είτε πρόκειται για ένα ταξίδι είτε για μια σημαντική συζήτηση, όλες αυτές είναι ευκαιρίες για να δεις τα πράγματα διαφορετικά.

Αν μια αλήθεια άλλαζε τελείως τον εαυτό σου, θα ήσουν πρόθυμος να τολμήσεις αυτή την αλλαγή για να γίνεις καλύτερος;

Λέων

Λέοντα, οι αλλαγές που συμβαίνουν τώρα είναι πολύ σημαντικές. Την 1η Σεπτεμβρίου, μπορεί να νιώσεις ότι χάνεις τον έλεγχο.

Το μόνο που χρειάζεται να θυμάσαι τη Δευτέρα είναι ότι πρέπει να είσαι ανοιχτός και ευάλωτος. Μην αντιστέκεσαι σε αυτή την αλλαγή, γιατί θα σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος. Όσο πιο πολύ την αρνείσαι, τόσο πιο πολύ θα αργήσεις να δεις τα θετικά αποτελέσματα.

Παρθένος

Παρθένε, από τη Δευτέρα και για τους επόμενους μήνες, θα ασχοληθείς περισσότερο με τις σχέσεις σου.

Κάποιες από αυτές ίσως περάσουν μια δοκιμασία. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να δεις ποιες σχέσεις είναι πραγματικά δυνατές και ποιες κρατάς εσύ μόνος σου.

Επέλεξε την ειλικρίνεια από την υποχρέωση, τόσο με τους άλλους όσο και με τον εαυτό σου.

Ζυγός

Ζυγέ, πρέπει να ξανασκεφτείς τον τρόπο που οργανώνεις τη ζωή σου, τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι.

Από τη Δευτέρα, θα καταλάβεις ποιες συνήθειες σε βοηθούν και ποιες σε κουράζουν.

Άκου το σώμα σου. Αν νιώθεις ότι το πρόγραμμά σου σε “πνίγει”, άλλαξέ το και μάθε να λες όχι σε ό,τι σε εξαντλεί.

Σκορπιός

Σκορπιέ, κάτι που επιθυμείς εδώ και καιρό δεν μπορεί να μείνει άλλο στη φαντασία σου.

Από τη Δευτέρα, θα καταλάβεις ότι πρέπει να το κάνεις πραγματικότητα. Σταμάτα να προσπαθείς να είσαι αρεστός στους άλλους και κυνήγησε αυτό που θέλεις. Το αξίζεις.

Τοξότης

Τοξότη, τη Δευτέρα θα νιώσεις ότι αλλάζει κάτι βαθιά μέσα σου.

Ίσως ασχολείσαι με οικογενειακά θέματα ή απλώς καταλαβαίνεις ότι το “σπίτι” είναι μια αίσθηση, όχι ένα μέρος.

Αυτή είναι η ευκαιρία σου να φτιάξεις μια νέα, γερή βάση για να στηρίξεις τα όνειρά σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Οι λέξεις σου μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν πόρτες.

Τη Δευτέρα, μην είσαι ασαφής. Μίλα ξεκάθαρα και με σιγουριά για το τι πιστεύεις. Κάποιος σε ακούει και χρειάζεται να το ακούσει από εσένα.

Υδροχόος

Υδροχόε, πρέπει να εξετάσεις σοβαρά πώς βλέπεις τα χρήματα και την αξία του εαυτού σου.

Δέχεσαι λίγα πράγματα επειδή πιστεύεις ότι δεν αξίζεις περισσότερα, ή είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις κάτι μεγαλύτερο;

Από την 1η Σεπτεμβρίου, πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Δεν μπορείς να υποτιμάς τον εαυτό σου και να περιμένεις να νιώθεις καλά.

Ιχθύες

Ιχθύες, με τον Κρόνο πίσω στο ζώδιό σας, εσείς είστε τώρα ο πρωταγωνιστής. Ήρθε η ώρα να γράψετε το δικό σας κεφάλαιο.

Ο κόσμος θέλει να ακολουθήσετε το δικό του σενάριο, αλλά εσείς πρέπει να αποφασίσετε αν θα το κάνετε ή αν θα ακολουθήσετε τον δικό σας δρόμο.

Τη Δευτέρα, τα ένστικτά σας είναι πολύ δυνατά. Εμπιστευτείτε τα και ακολουθήστε τα.