Τα μυστικά του «αόρατου» φλερτ: 7 τρόποι για να δείξετε το ενδιαφέρον σας για κάποιον χωρίς να αποκαλυφθούν οι προθέσεις σας

Κοιτάζετε έναν γοητευτικό άνδρα ή μία γοητευτική γυναίκα που κάθεται απέναντί σας; Μάθετε πώς να φλερτάρετε με αυτοπεποίθηση χωρίς να προδίδεστε. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε καν κάποιον για να ξεκινήσετε το φλερτ. Μιλήστε του και κάντε ξεκάθαρες τις προθέσεις σας με επτά επαγγελματικές συμβουλές για φλερτ.

Το καλύτερο; Αυτές οι κινήσεις γίνονται φυσικές μόλις πάρετε τον αέρα και τις συνηθίσετε. Αποδίδουν, είτε βρίσκεστε σε πάρτι, σε καφέ ή οπουδήποτε εντοπίσετε κάποιον που αξίζει να πλησιάσετε.

Το μυστικό είναι να κρατάτε τη διάθεσή σας ανάλαφρη και διασκεδαστική, ώστε και οι δύο να απολαμβάνετε την αλληλεπίδραση αντί να νιώθετε αμηχανία ή καταπίεση.

Επτά διακριτικές κινήσεις του φλερτ

Προσαρμόστε τη γλώσσα του σώματός σας

Χαμογελάστε ειλικρινά

Αντιγράψτε τις κινήσεις του

Στρέψτε το σώμα σας προς την κατεύθυνσή τους

Γίνετε λίγο πιο τρυφεροί

Κάντε κομπλιμέντα

Κάντε την ανατροπή

Προσαρμόστε τη γλώσσα του σώματός σας

Καμία “έξυπνη” ατάκα δεν πρόκειται να σας πάει μακριά αν η γλώσσα του σώματός σας δεν την υποστηρίζει. Βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο του πόθου σας μπορεί να καταλάβει ότι η προσοχή σας είναι στραμμένη σε εκείνον: αν στέκεστε, στρέψτε τα πόδια σας προς το μέρος του, όχι προς την πόρτα σαν να ετοιμάζεστε να φύγετε.

Είστε καθιστοί; Σταυρώστε τα πόδια σας προς το μέρος του για να δημιουργήσετε μια πιο οικεία, προσωπική ατμόσφαιρα, ειδικά αν βρίσκεστε σε μπαρ ή σε άλλο γεμάτο χώρο.

Οι έρευνες για την έλξη δείχνουν ότι τα πόδια σας φυσικά δείχνουν προς τα άτομα που σας ενδιαφέρουν. Το να σταυρώνετε τα πόδια σας προς κάποιον δημιουργεί μια πιο οικεία αίσθηση που στέλνει το μήνυμα ότι θέλετε να συνδεθείτε σε βαθύτερο επίπεδο.

Χαμογελάστε ειλικρινά

Οποιαδήποτε επιτηδευμένη έκφραση μπορεί να μοιάζει αφύσικη και απωθητική. Το καλύτερο είναι να χαμογελάσετε. Η ειδική στις σχέσεις Dina Colada λέει ότι ένα αληθινό χαμόγελο κρατά τη διάθεσή σας θετική και μπορεί να έχει ντόμινο επίδραση στους γύρω σας.

Οι ευτυχισμένοι, ελεύθεροι άνθρωποι θέλουν να συνδεθούν με άλλους ευτυχισμένους, ελεύθερους ανθρώπους, οπότε φορέστε ένα αυθεντικό χαμόγελο αντί για ένα έντονο, διαπεραστικό βλέμμα.

Αντιγράψτε τις κινήσεις του

Η «αντανάκλαση» — να μιμείστε διακριτικά τη γλώσσα του σώματος, τις κινήσεις και τις εκφράσεις του προσώπου — μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να δημιουργηθεί άνεση και οικειότητα όταν μόλις έχετε γνωρίσει κάποιον.

Γέρνει πάνω στο τραπέζι με το ένα χέρι; Σταυρώνει τα πόδια του; Κάντε το ίδιο με χαλαρό τρόπο — δεν πρόκειται για συγχρονισμένη εκδήλωση — και ξαφνικά θα νιώσετε πιο οικεία μαζί του.

Η διακριτική μίμηση της γλώσσας του σώματος κάποιου δημιουργεί δεσμό και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πιο συνδεδεμένοι χωρίς να το συνειδητοποιούν, όπως έδειξε σχετική μελέτη . Αυτή η ασυνείδητη μίμηση δημιουργεί αίσθηση ομοιότητας που αυξάνει φυσικά την έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων.

Στρέψτε το σώμα σας προς την κατεύθυνσή τους

Μην φοβάστε να πλησιάσετε λίγο το πρόσωπό του. Είναι δύσκολο να γίνει φλερτ όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσά σας. Σχηματίστε κλίση προς το μέρος του, βγάλτε τα χέρια σας από τις τσέπες και μην προσπαθείτε να φωνάζετε πάνω από τη μουσική. Αντίθετα, ενθαρρύνετέ τον να πλησιάσει περισσότερο.

Η ψυχολόγος Antonia Hall εξηγεί ότι το να στέκεστε λίγο πιο κοντά ή να στρέφετε το σώμα σας προς κάποιον δείχνει ενδιαφέρον. Η σωματική εγγύτητα είναι ένας μεγάλος δείκτης του φλερτ, γιατί δείχνει ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια πιο στενή σύνδεση.

Γίνετε λίγο πιο τρυφεροί

Ξεκινήστε σιγά-σιγά: πριν αρχίσετε να ακουμπάτε το πόδι του ή να παίζετε με τα πόδια σας, δοκιμάστε να πιάσετε τον ώμο του – διακριτικά, καθώς κάθεστε στο σκαμπό του μπαρ. Ή χαϊδέψτε ελαφρά την πλάτη του με το χέρι σας καθώς κατευθύνεστε προς την τουαλέτα. Προσέξτε πώς αντιδρά: αν ταραχτεί ή απομακρυνθεί, ίσως να νιώθει άβολα.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η αφή είναι μία από τις πιο δυνατές μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας στο φλερτ. Οι ελαφρές επαφές, όπως ένα σύντομο χάδι στο μπράτσο ή ένα ταπεινό χτύπημα στον ώμο, σας βοηθούν να αντιληφθείτε το ενδιαφέρον και να δημιουργήσετε σωματική άνεση καθώς γνωρίζετε κάποιον.

Κάντε κομπλιμέντα

Δεν χρειάζεται να υπερβάλλετε για το πόσο απερίγραπτα γοητευτικό βρίσκετε κάποιον, αλλά ένα κομπλιμέντο, ακόμη κι αν είναι μικρό, στέλνει το μήνυμα ότι ενδιαφέρεστε για κάτι περισσότερο από απλή φιλία.

Το ίδιο το κομπλιμέντο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία: προσπαθήστε απλώς να το κρατήσετε σε ένα χαριτωμένο, διακριτικό επίπεδο. Ντρέπεστε; Δώστε του συγχαρητήρια για το στυλ του. Δεν είναι τόσο προσωπικό ώστε να σας φέρει σε αμηχανία, αλλά αρκετά προσωπικό ώστε να νιώσει θαυμασμό.

Η ειδικός στα ραντεβού Rachel DeAlto λέει ότι το φλερτ αφορά το να κάνετε τον άλλον να νιώσει καλά με την προσοχή σας και τα αυθεντικά κομπλιμέντα. Ένα ειλικρινές κομπλιμέντο στέλνει το σήμα ότι ενδιαφέρεστε για κάτι παραπάνω από φιλία, χωρίς να το παρακάνετε.

Κάντε την ανατροπή

Κατηγορήστε τον παιχνιδιάρικα ότι φλερτάρει μαζί σας. Αν σας χτυπήσει τυχαία ενώ φτάνει το ποτό του, γελάστε και πείτε του αστειευόμενοι ότι δεν χρειάζεται να είναι τόσο νευρικός γύρω σας. Είστε δίπλα-δίπλα σαν σαρδέλες σε ένα γεμάτο μπαρ; Πείτε του ότι αν ήθελε να σας αγγίξει λίγο, θα μπορούσε απλώς να το πει.

Μια ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη προσέγγιση είναι το κλειδί για να νιώσει θαυμασμό, όχι αμηχανία.

Το παιχνιδιάρικο πείραγμα δημιουργεί μια διασκεδαστική δυναμική που διεγείρει τις ορμόνες της χαράς και καλλιεργεί την έλξη, όπως δείχνουν οι έρευνες για το φλερτ. Το μυστικό είναι να κρατάτε τον τόνο σας ανάλαφρο, ώστε ο άλλος να νιώθει θαυμασμό αντί να νιώθει πίεση.