Τα δύο σημαντικά γκρουπ κατά τον Pete Townshend των Who

Oι Who φτιάχτηκαν στο Λονδίνο το 1964 και έγιναν ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Μέχρι το 1970 κυκλοφόρησαν τέσσερα επιτυχημένα στούντιο άλμπουμ που επηρέασαν μια ολόκληρη γενιά νέων συγκροτημάτων σε όλο τον κόσμο.

Tου Ιωσήφ Αβράμογλου

Μαζί με τους Beatles και τους Rolling Stones ήταν ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του λεγόμενου «British Invasion», που συγκλόνισε ολόκληρη τη μουσική βιομηχανία τη δεκαετία του ’60.

Ωστόσο, υπάρχουν άλλα δύο βρετανικά συγκροτήματα, που ο Pete Townshend, ο βασικός τραγουδοποιός, κιθαρίστας και μερικές φορές και τραγουδιστής των Who, θεωρεί ότι είναι επίσης πολύ σημαντικά. Το είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time το 1995. Πρόκειται για τους Kinks και τους Animals.

“Πάντα σκέφτομαι ότι ο Ray Davies θα έπρεπε να γίνει μια μέρα να βραβευθεί ως ξεχωριστός ποιητής. Ξέρετε, εφηύρε τότε ένα νέο είδος ποίησης και ένα νέο είδος γλώσσας για την ποπ γραφή, που νομίζω ότι με επηρέασε από την πρώτη στιγμή. Ήταν πολύ περίεργο που επηρεαζόμουν τόσο άμεσα από εκείνον, επειδή προχωρούσαμε μαζί, αλλά επηρεάστηκα πολύ από αυτόν. Στον ήχο, μπορεί οι Kinks στην πραγματικότητα να μην χρησιμοποίησαν τους ενισχυτές του μεγέθους των Marshall, που χρησιμοποιήσαμε εμείς, αλλά ο ήχος της κιθάρας ήταν παρόμοιος, ήταν εξίσου τραχύς”.

Και ο Pete Townshend συνέχισε: “Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Ray Davies και να μην μου αρέσει. Π.χ. είναι δύσκολο να κατανοηθεί αν το “Waterloo Sunset” επηρέασε το “Strawberry Fields” των Beatles ή το αντίστροφο. Αυτή η σκέψη μου πρωτοήρθε όταν ο Brian Epstein κάλεσε εμένα και τον Eric Clapton στο σπίτι του, προκειμένου να ακούσουμε τα καινούργια τότε “Strawberry Fields” και “Penny Lane”.

Αυτή είναι η άποψη του κιθαρίστα των Who για τους Kinks, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο Muswell Hill του Λονδίνου το 1963 από τους αδελφούς Ray και Dave Davies. Το συγκρότημα παρέμεινε ενεργό μέχρι το 1996 και κυκλοφόρησε 24 στούντιο άλμπουμ. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς δίσκους τους είναι τα “The Kinks Are the Village Green Preservation Society” (1968), “Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One” (1970), “Everybody’s in Show-Biz” (1972) και “Low Budget” (1979).

Παρακάτω ο Pete Townshend αναφέρει: “Τα μόνα δύο συγκροτήματα εκείνη την εποχή (εκτός από τους Beatles και τους Rolling Stones), που νομίζω ότι ήταν πραγματικά σημαντικά ήταν οι Animals και οι Kinks. Για τους Animals πολλοί άνθρωποι ξεχνούν πόσο νωρίς και πόσο δυναμικά μπήκαν στην Αμερική. Ήταν το δεύτερο συγκρότημα μετά τους Beatles και ήταν πραγματικά τεράστιοι. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό R&B συγκρότημα. Αλλά η πίεση που τους ασκήθηκε ήταν τεράστια. Και δεν νομίζω ότι ο Eric Burdon την ξεπέρασε ποτέ”.

Οι Animals, που δημιουργήθηκαν στο Newcastle της Αγγλίας το 1963, ήταν ενεργοί μέχρι το 1969 και στη συνέχεια αντάμωσαν και πάλι από το 1975 έως το 1976, το 1983 και το 1992.

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος είναι τα: “We Gotta Get Out of This Place”, “It’s My Life” και “Don’t Let Me Be Misunderstood”.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru