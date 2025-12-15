Συνταγή για τραγανή και πεντανόστιμη πίτσα στο air fryer – Είναι έτοιμη μέσα σε 20 λεπτά

Αυτή η πίτσα στο air fryer είναι τραγανή, με χρυσαφένια βάση και λιωμένο, λαχταριστό τυρί. Παρασκευάζεται μέσα σε μόλις 20 λεπτά (χωρίς να χρειάζεται φούρνος).

Η χρήση έτοιμης ζύμης κάνει τα πράγματα απλά, ενώ το air fryer εξασφαλίζει τέλεια και ομοιόμορφα ψησίματα.

Με κλασικές γαρνιτούρες όπως μοτσαρέλα, παρμεζάνα και φρέσκο βασιλικό, πρόκειται για την απόλυτη γρήγορη λύση για μοναχικά βράδια ή εύκολα μεσημεριανά.

Είναι γρήγορη, χωρίς φασαρία και απόλυτα χορταστική.

Υλικά

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για πασπάλισμα

140 γρ. ζύμη πίτσας (από 1 μπάλα ζύμης 425 γρ.)

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 ½ κουταλιά της σούπας έτοιμη σάλτσα πίτσας

¼ φλιτζάνι τριμμένο τυρί μοτσαρέλα

1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο τυρί παρμεζάνα

φρέσκο βασιλικό, για γαρνίρισμα

Προετοιμασία