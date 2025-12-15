Συνταγή για τραγανή και πεντανόστιμη πίτσα στο air fryer – Είναι έτοιμη μέσα σε 20 λεπτά

Αυτή η πίτσα στο air fryer είναι τραγανή, με χρυσαφένια βάση και λιωμένο, λαχταριστό τυρί. Παρασκευάζεται μέσα σε μόλις 20 λεπτά (χωρίς να χρειάζεται φούρνος).
Η χρήση έτοιμης ζύμης κάνει τα πράγματα απλά, ενώ το air fryer εξασφαλίζει τέλεια και ομοιόμορφα ψησίματα.
Με κλασικές γαρνιτούρες όπως μοτσαρέλα, παρμεζάνα και φρέσκο βασιλικό, πρόκειται για την απόλυτη γρήγορη λύση για μοναχικά βράδια ή εύκολα μεσημεριανά.
Είναι γρήγορη, χωρίς φασαρία και απόλυτα χορταστική.
Υλικά
- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, για πασπάλισμα
- 140 γρ. ζύμη πίτσας (από 1 μπάλα ζύμης 425 γρ.)
- 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
- 1 ½ κουταλιά της σούπας έτοιμη σάλτσα πίτσας
- ¼ φλιτζάνι τριμμένο τυρί μοτσαρέλα
- 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο τυρί παρμεζάνα
- φρέσκο βασιλικό, για γαρνίρισμα
Προετοιμασία
- Αλευρώστε ελαφρά την επιφάνεια εργασίας και τον πλάστη.
- Τοποθετήστε τη ζύμη στην επιφάνεια και ανοίξτε την σε στρογγυλό φύλλο περίπου 18 εκ. διαμέτρου και πάχους περίπου 0,5 εκ. Αν η ζύμη «μαζεύει», αφήστε την να ξεκουραστεί για 5 λεπτά και μετά ανοίξτε την ξανά μέχρι να γίνει ομοιόμορφη.
- Αλείψτε ελαφρά την επάνω πλευρά της ζύμης με το λάδι και τρυπήστε την παντού με ένα πιρούνι.
- Προθερμάνετε το air fryer στους 190°C.
- Μεταφέρετε τη ζύμη στο καλάθι του air fryer με τη λαδωμένη πλευρά προς τα κάτω. Ψήστε για 4–5 λεπτά, μέχρι η ζύμη να σταθεροποιηθεί ελαφρά και να αρχίσει να σφίγγει.
- Γυρίστε τη βάση από την άλλη πλευρά και ψήστε για άλλα 4–5 λεπτά, μέχρι να είναι σχεδόν ψημένη, σταθερή στο άγγιγμα, με ανοιχτό χρυσαφένιο χρώμα και στεγνή, ματ επιφάνεια.
- Απλώστε ομοιόμορφα τη σάλτσα πίτσας πάνω στη ζύμη, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο γύρω από την άκρη.
- Πασπαλίστε ομοιόμορφα με τη μοτσαρέλα και την παρμεζάνα.
- Επιστρέψτε την πίτσα στο air fryer και ψήστε για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να λιώσουν τα τυριά, να κάνουν φουσκάλες και η βάση να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
- Γαρνίρετε με βασιλικό, κόψτε σε κομμάτια και σερβίρετε.
- Απολαύστε!