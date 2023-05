Συναυλίες αφιερωμένες στον αείμνηστο κιθαρίστα Jeff Beck

Μερικοί από τους σημαντικότερους εν ζωή κιθαρίστες και μουσικούς του κόσμου, συγκεντρώθηκαν πρόσφατα στον θρυλικό συναυλιακό χώρο του Λονδίνου Royal Albert Hall, προκειμένου να τιμήσουν τον σπουδαίο συνθέτη και κιθαρίστα της βρετανικής rock σκηνής, τον Jeff Beck, που έφυγε από τη ζωή φέτος στις 10 Ιανουαρίου από μηνιγγίτιδα, σε ηλικία 78 ετών.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται κατ’ αρχήν για τον Eric Clapton, τον κολλητό φίλο του Jeff Beck, ο οποίος είχε τον συντονισμό της εκδήλωσης καθώς και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο Gary Clark Jr., ο John McLaughlin, ο Ronnie Wood, ο Billy Gibbons, ο Johnny Depp, ο Rod Stewart, η Imelda May, η Joss Stone και άλλοι.

H δομή της συναυλίας είχε τρία μέρη. Στο πρώτο και το τρίτο μέρος έπαιξε βασικά η μπάντα του Eric Clapton, με τον ίδιο στην κιθάρα, τον Nathan East στο μπάσο και τον Chris Stainton στα κήμπορντς.

Στο δεύτερο μέρος έπαιξε η μπάντα του Jeff Beck, με τους Rhonda Smith, Anika Nilles και Robert Stevenson. και οι δύο μπάντες συνόδεψαν τους guest stars.

Παρακάτω θα βρείτε αποσπάσματα από την all-star αυτή συναυλία-αφιέρωμα στον αξέχαστο δεξιοτέχνη της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Jeff Beck.

Eric Clapton, Ronnie Wood – “Beck’s Bolero”

Rod Stewart, Ronnie Wood, Gary Clark Jr. – ‘People Get Ready”

Jeff Beck Tribute Band – “Going Down”

John McLaughlin – “You Know You Know”

Johnny Depp, Billy Gibbons & Kirk Hammett – “Isolation”

Eric Clapton, Derek Trucks, Susan Tedeschi – “The Sky Is Crying”

Eric Clapton, Derek Trucks, Susan Tedeschi – “Done Somebody Wrong”

Billy Gibbons – “Rough Boy”

Ronnie Wood, Johnny Depp, Imelda May – “Remember (Walking In The Sand)

Rod Stewart – “Infatuation”

