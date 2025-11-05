Σκούρα τζιν: Πώς να τα διατηρήσετε σαν καινούργια μετά από κάθε πλύση με ένα μόνο υλικό

Σταματίνα Στίνη

timeout

Σκούρα τζιν: Πώς να τα διατηρήσετε σαν καινούργια μετά από κάθε πλύση με ένα μόνο υλικό
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα σκούρα τζιν είναι από τα πιο αγαπημένα κομμάτια κάθε γκαρνταρόμπας, όμως συχνά μετά από μερικά πλυσίματα, αρχίζουν να ξεθωριάζουν και να χάνουν το σχήμα τους. Ευτυχώς, μια ειδικός στη μόδα αποκάλυψε ένα απλό και οικονομικό κόλπο που θα σας βοηθήσει να τα διατηρήσετε σαν καινούρια με ένα υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας.

Ρούχα: Το απλό κόλπο με 2 υλικά για να καθαρίσετε τους επίμονους λεκέδες από λάδι

Το απλό κόλπο για να μην ξεθωριάζουν τα σκούρα τζιν μετά το πλύσιμο

Τα σκούρα μπλε και μαύρα τζιν χάνουν σταδιακά το έντονο χρώμα τους, καθώς κάθε πλύσιμο αφαιρεί μέρος της βαφής. Το ζεστό νερό, τα ισχυρά απορρυπαντικά και οι έντονες στροφές του πλυντηρίου επιδεινώνουν το πρόβλημα, αφήνοντας το ύφασμα θαμπό και φθαρμένο.

Η Leanna Spektor, συνιδρύτρια και fashion expert του Brand House Direct στην Αυστραλία, αποκάλυψε το μυστικό της: «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το ξεθώριασμα είναι αναπόφευκτο, όμως αυτό δεν ισχύει. Το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγο λευκό ξύδι».

Ατσαλάκωτα ρούχα χωρίς σίδερο: 5 έξυπνα κόλπα για να αφαιρέσετε τις ζάρες, σύμφωνα με ειδικό

Σύμφωνα με την Spektor, το λευκό ξύδι δρα σαν φυσικό σταθεροποιητικό χρώματος. Εάν προσθέσετε μία κούπα ξύδι στο πλυντήριο και πλύνετε το τζιν ανάποδα με κρύο νερό, το χρώμα «κλειδώνει» μέσα στις ίνες του υφάσματος.

«Το ξύδι βοηθά το χρώμα να “δέσει” με το ύφασμα και απομακρύνει τα υπολείμματα απορρυπαντικού. Έτσι, το τζιν διατηρεί το βαθύ του χρώμα και διατηρείται σαν καινούριο για πολύ περισσότερο», εξηγεί η ειδικός.

Συμβουλές για να προστατεύσετε τα τζιν ρούχα από τη φθορά

Το πλύσιμο τους ανάποδα μειώνει την τριβή στο εξωτερικό μέρος, ενώ το κρύο νερό προστατεύει τη βαφή. Επιπλέον, το ξύδι, λόγω της ήπιας οξύτητάς του, λειτουργεί σαν φυσικό προστατευτικό φιλμ, εμποδίζοντας το χρώμα να φύγει.

Η ειδικός συνιστά επίσης τα εξής:

  • Να πλένετε τα τζιν όσο πιο σπάνια γίνεται.
  • Να χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό ειδικό για σκούρα ρούχα.
  • Να αποφεύγετε τη χρήση μαλακτικού και το στεγνωτήριο, καθώς ο θερμός αέρας ξεθωριάζει το ύφασμα.
  • Προτιμήστε στέγνωμα σε φυσικό αέρα και σε σκιερό μέρος.

«Το σωστό πλύσιμο δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αλλά και οικονομίας και βιωσιμότητας. Με το ξύδι, τα τζιν διατηρούν το χρώμα και το σχήμα τους για χρόνια. Είναι ένας απλός τρόπος να εξοικονομήσετε χρήματα και να μειώσετε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα», τονίζει η Spektor.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Αντίθετος σε μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο ο Στουρνάρας

Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 2026 – «Μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι ό,τι χτίζεται με κόπο μπορεί να ...

Μυστηριώδη μπλε σκυλιά εμφανίστηκαν στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη γάτα στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:00 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτές τις 3 ημερομηνίες έχουν «ανοσία» στο κακό μάτι

Το «κακό μάτι» στρέφεται προς κάποιο άτομο όταν κάποιος άλλος νιώσει θυμό, φθόνο ή απογοήτευση...
19:15 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Τα 11 ψέματα που λένε στον εαυτό τους οι άνθρωποι που μένουν σε γάμους χωρίς αγάπη

Το να μένετε – ή, ακόμα χειρότερα, να εγκλωβίζεστε – σε έναν γάμο ή μια σχέση χωρί...
17:05 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά ...
16:14 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Μαγικές αλλαγές για 4 ζώδια – «Η Πανσέληνος στον Ταύρο φέρνει θαύματα»

Η Πανσέληνος στον Ταύρο σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2025 φέρνει ένα κύμα γείωσης, διαύγειας και αφθονί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς