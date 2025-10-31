Ρούχα: Το απλό κόλπο με 2 υλικά για να καθαρίσετε τους επίμονους λεκέδες από λάδι

Σταματίνα Στίνη

timeout

Ρούχα: Το απλό κόλπο με 2 υλικά για να καθαρίσετε τους επίμονους λεκέδες από λάδι
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν έχετε βαρεθεί να βλέπετε λεκέδες από λάδι που δεν φεύγουν με τίποτα, υπάρχει λύση και μάλιστα φυσική.. Μια ειδικός στον καθαρισμό αποκάλυψε ένα απλό κόλπο με δύο καθημερινά υλικά που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας. Το αποτέλεσμα; Τα ρούχα σας θα δείχνουν σαν καινούργια, χωρίς κόπο ή ακριβά καθαριστικά προϊόντα.

Ατσαλάκωτα ρούχα χωρίς σίδερο: 5 έξυπνα κόλπα για να αφαιρέσετε τις ζάρες, σύμφωνα με ειδικό

Λεκέδες από λάδι: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καθαριστούν από τα ρούχα

Όλοι έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να λερώσουμε ένα αγαπημένο ρούχο με λάδι. Είτε πρόκειται για τηγάνισμα είτε για σαλάτα, το λάδι είναι ένας από τους πιο επίμονους λεκέδες, γιατί απωθεί το νερό και εισχωρεί βαθιά στις ίνες του υφάσματος. Με τον καιρό, ο λεκές οξειδώνεται, σκουραίνει και είναι ακόμη πιο δύσκολο να καθαριστεί.

Εάν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη φθορά στο ύφασμα. Ωστόσο, χάρη σε ένα απλό κόλπο που έγινε viral, υπάρχει λύση και μάλιστα με υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας.

Ρούχα: Το κόλπο για να τα στεγνώσετε μέσα στο σπίτι χωρίς στεγνωτήριο με ένα οικιακό αντικείμενο

Το κόλπο καθαρισμού με 2 υλικά για πεντακάθαρα ρούχα

Η ειδικός καθαρισμού και δημιουργός περιεχομένου Carolina McCauley, με εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, αποκάλυψε μια δοκιμασμένη μέθοδο για να εξαφανίσετε τους λεκέδες από λάδι μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε βίντεο που δημοσίευσε, έριξε επίτηδες λίγο λάδι πάνω σε ένα λευκό μπλουζάκι και έδειξε το βήμα-βήμα πώς λειτουργεί το κόλπο της:

Οδηγίες βήμα προς βήμα

  1. Απορροφήστε το επιπλέον λάδι με χαρτί κουζίνας αν είναι ακόμη φρέσκο.
  2. Ανακατέψτε σε ένα μπολ λίγη μαγειρική σόδα με υγρό πιάτων, μέχρι να γίνει μια παχύρρευστη πάστα.
  3. Απλώστε την πάστα πάνω στον λεκέ, καλύπτοντάς τον εντελώς.
  4. Αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
  5. Πλύνετε το ρούχο κανονικά στο πλυντήριο.

Έτσι, οι λεκέδες από λάδι θα εξαφανιστούν και τα ρούχα σας θα δείχνουν “σαν καινούργια”.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο για το κόλπο

Η μέθοδος έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικά σχόλια. «Το δοκίμασα και δούλεψε τέλεια!», σχολίασε ένας χρήστης των social media. «Είσαι ιδιοφυΐα, ευχαριστώ!», είπε ένας άλλος χρήστης. «Δοκιμάστε πρώτα λίγο ταλκ για να απορροφήσει το λάδι, μετά πλύσιμο με σαπούνι — κάνει θαύματα!», συμβούλευσε ένας τρίτος χρήστης.

Κάποιοι μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες, επιβεβαιώνοντας ότι η μαγειρική σόδα και το υγρό πιάτων αποτελούν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς, φυσικούς τρόπους καθαρισμού λεκέδων από λάδι.

Αν ψάχνετε έναν οικολογικό και οικονομικό τρόπο για να αφαιρέσετε τους δύσκολους λεκέδες από λάδι στα ρούχα, η λύση βρίσκεται στην κουζίνα σας. Με μαγειρική σόδα και λίγο υγρό πιάτων, μπορείτε να σώσετε τα αγαπημένα σας ρούχα εύκολα και γρήγορα, χωρίς χημικά και χωρίς άγχος.

@carolina.mccauley Oil stain? Don’t panic 😅✨ Here’s my go-to trick that makes them vanish like magic: How I do it: • First, dab away any excess oil if it’s still wet • In a small bowl, mix baking soda with a little dish soap until it forms a paste • Spread the paste over the stain, making sure it’s fully covered • Let it dry completely, then toss the item in the wash as usual The result? Clothes look good as new 👌 #laundryhacks #stainremoval #cleaningtips #homehacks #HomeHacksWithCarolina ♬ original sound – 𝓙ᝰ.ᐟ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους singles δεν είναι αυτή που φαντάζεστε – Ποια είναι;

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Εφορία: Ποιες αλλαγές έρχονται στις βεβαιώσεις οφειλών και ποιους αφορά

ΑΔΜΗΕ: Σταδιακή κατάργηση των εναέριων γραμμών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας

Bartolo Longo: Η Καθολική Εκκλησία αγιοποίησε έναν πρώην σατανιστής ιερέας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την καρδιά στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:00 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Τα 8 μαθήματα ζωής που παίρνουν οι άνθρωποι, μόνο αφού προδώσουν κάποιον που αγαπούν

Δεν είναι εύκολο να ξεχάσεις κάποιον που έχεις προδώσει.  Η εκμετάλλευση της αγάπης και της εμ...
17:04 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την πλατεία; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως σ...
16:01 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Απροσδόκητες εξελίξεις για 3 ζώδια τον Νοέμβριο – «Επιστρέφει στη ζωή σας ένα πρόσωπο από το παρελθόν»

Αν και συχνά αφήνουμε ανθρώπους στο παρελθόν για κάποιο λόγο, τρία ζώδια θα δουν κάποιο άτομο ...
13:05 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάκελο με στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Τσιάρας

Τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Αγ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς