Σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής…

1956 – Βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία “Rock Rock Rock” παραγωγής του Alan Freed.

1959 – Το μικρότερο σε διάρκεια τραγούδι που έφτασε ποτέ στην κορυφή του βρετανικού chart, κυκλοφορεί από τον Adam Faith με τίτλο “What Do You Want”. Είχε διάρκεια μόλις 1′ λεπτό και 38″ δευτερόλεπτα. Στην Αμερική δεν γνώρισε επιτυχία.

1964 – Ο Lorne Green, ο γνωστός πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς “Bonanza” (ήταν ο πατέρας της οικογένειας), γίνεται ο δεύτερος Καναδός καλλιτέχνης, μετά τον Paul Anka, που κατακτά την κορυφή του τσαρτ των ΗΠΑ με το κομμάτι που ερμήνευσε ως παρλάτα “Ringo (Ballad of a Gunfighter)”.

1964 – Κυκλοφορεί το σινγκλ των Zombies “She’s Not There” και κατακτά τα τσαρτς Αμερικής και Αγγλίας.

1975 – Γίνεται πλατινένιο το 10ο άλμπουμ των Fleetwood Mac.

1980 – Μόλις τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί ο John Lennon, τηλεφωνεί στη θεία του Mimi για να της πει ότι νοσταλγεί το σπίτι του και ότι σχεδιάζει ένα ταξίδι πίσω στην Αγγλία.

2001 – Ο Don Henley και ο David Crosby βοήθησαν να συγκεντρωθούν 300.000 δολάρια για τα παιδιά των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

2012 – Ο θρύλος της τζαζ, Dave Brubeck, ο οποίος έγινε γνωστός το 1961 με το “Take Five”, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια μία ημέρα πριν από τα 92α γενέθλιά του.

2013 – Ένα χειρόγραφο με τους στίχους της επιτυχίας του Bruce Springsteen του 1975 “Born Τo Run” πουλήθηκε στον Sotheby’s για 197.000 δολάρια.

2014 – Η Αμερικάνικη Ακαδημία Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών ανακοίνωσε ότι τα τραγούδια των Χριστουγέννων με τις περισσότερες ερμηνείες όλων των εποχών ήταν τα “Santa Claus Is Coming to Town”, “The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)” και “White Christmas”.

2015 – Το προσωπικό αντίγραφο του “White Album” των Beatles του Ringo Starr, με αριθμό 0000001, πουλήθηκε για το ποσό ρεκόρ των 790.000 δολαρίων στη δημοπρασία Julien’s Live.

2016 – Ο James Taylor, η Mavis Staples και οι Eagles ήταν μεταξύ των τιμώμενων καλλιτεχνών στην τελετή του Kennedy Center στην Washington D.C., με παρουσιαστή τον κωμικό του Late Show, Stephen Colbert.

