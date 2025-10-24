Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι μια δημοφιλής λύση καθαρισμού, ειδικά για όσους προτιμούν πιο «ήπιες» ή φυσικές εναλλακτικές αντί για ισχυρά χημικά, όπως η χλωρίνη. Ωστόσο, η χρήση του σε ορισμένες επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει φθορά. Ειδικοί στον καθαρισμό εξηγούν ποια πράγματα δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με οξυζενέ.

6 πράγματα που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με υπεροξείδιο του υδρογόνου, σύμφωνα με ειδικούς

Ξύλινα δάπεδα

Έγχρωμα υφάσματα και υφασμάτινα έπιπλα

Επιφάνειες από φυσική πέτρα

Ξύλινα έπιπλα

Οικιακές συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι

Ηλεκτρονικές συσκευές

Ξύλινα δάπεδα

Κάποιοι αναφέρουν ότι το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομάκρυνση λεκέδων από ξύλινα δάπεδα, αλλά η Adriana Aziz (Operations Manager στην εταιρεία Maid for You) δεν το συνιστά. «Αν χρησιμοποιήσετε τη λάθος δόση, μπορεί να προκληθεί ζημιά με υψηλό κόστος επισκευής», λέει.

Η Aziz περιγράφει ένα παράδειγμα πελάτη που προσέλαβε την εταιρεία της αφού ένας προηγούμενος ειδικός καθαρισμού χρησιμοποίησε αραιωμένο υπεροξείδιο του υδρογόνου για το σφουγγάρισμα των ξύλινων δαπέδων και άφησε πίσω του «γραμμές» που δεν αφαιρέθηκαν.

Αντί γι’ αυτό, είναι πάντα καλύτερο να χρησιμοποιείτε καθαριστικό που είναι ειδικά διαμορφωμένο για ξύλινες επιφάνειες. Και η ομάδα της Aziz φροντίζει να απολυμαίνει τις σφουγγαρίστρες πριν από κάθε χρήση σε ξύλινες επιφάνειες, ώστε να είναι σίγουρο ότι είναι απαλλαγμένες από ακαθαρσίες.

Έγχρωμα υφάσματα και υφασμάτινα έπιπλα

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ισχυρό καθαριστικό και γι’ αυτό πολλοί το προτιμούν αντί για σκληρά χημικά. Όμως, «είναι μια ήπια λευκαντική ουσία και γι’ αυτό είναι επικίνδυνο», λέει ο Ryan Knoll (ιδρυτής της Tidy Casa).

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υφάσματα με χρώμα και επενδύσεις επίπλων. Παρόλο που μπορεί να είναι χρήσιμο στο πλυντήριο, μπορεί επίσης να προκαλέσει ξεθώριασμα ή αποχρωματισμό.

Αντί γι’ αυτό, ο ειδικός συνιστά ένα προϊόν αφαίρεσης λεκέδων που είναι ασφαλές για χρώμα ή ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και υγρού πιάτων. «Τα καθαριστικά με βάση τα ένζυμα είναι εξαιρετικά για οργανικούς λεκέδες», τονίζει ο Knoll.

Επιφάνειες από φυσική πέτρα

Επιφάνειες από φυσική πέτρα όπως γρανίτης, μάρμαρο και χαλαζίας μπορεί να φαίνονται αδιαπέραστες, αλλά το υπεροξείδιο του υδρογόνου έχει τρόπο να «εισχωρεί» σ’ αυτές. «Οι επιφάνειες από φυσική πέτρα είναι εξαιρετικά πορώδεις και η χρήση ενός οξειδωτικού παράγοντα όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου θα επιτρέψει στο λευκαντικό να αντιδράσει με την πέτρα, προκαλώντας κηλίδες και σημάδια», λέει η Aziz.

«Είναι σαν να προκαλείς χημικό ηλιακό έγκαυμα στους πάγκους σου», προσθέτει ο Knoll. Και οι δύο επαγγελματίες έχουν δει περιπτώσεις όπου η χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου προκάλεσε σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης μιας μαρμάρινης επιφάνειας εργασίας που απαιτούσε 1.500 δολάρια για την επισκευή της.

Για να αποφύγετε το ίδιο λάθος, οι ειδικοί προτείνουν χρήση καθαριστικού πέτρας με ουδέτερο pH ή λίγο υγρό πιάτων με ζεστό νερό και πανί μικροϊνών για τον καθαρισμό φυσικής πέτρας.

Ξύλινα έπιπλα

Όπως στα ξύλινα δάπεδα, έτσι και στα ξύλινα έπιπλα είναι προτιμότερο να μην καθαρίζονται με υπεροξείδιο του υδρογόνου. «Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν είναι κατάλληλο για το ξύλο», λέει ο Knoll. «Μπορεί να το ξεβάψει ή να αφαιρέσει τελείως το φινίρισμα».

Όταν έρχεται σε επαφή με το ξύλο, μπορεί να αφήσει ανοιχτόχρωμες κηλίδες, αποχρωματίζοντας την επιφάνεια και καθιστώντας την πιο επιρρεπή σε γρατσουνιές με την πάροδο του χρόνου.

Ο Knoll προτείνει να χρησιμοποιήσετε ένα καθαρό διάλυμα ειδικά σχεδιασμένο για ξύλο ή έναν συνδυασμό λευκού ξυδιού και νερού, αρκεί το ξύλο να είναι σφραγισμένο. Και όταν τελειώσετε τον καθαρισμό των ξύλινων επίπλων σας, ο ειδικός λέει να φροντίσετε να στεγνώσετε την επιφάνεια αμέσως και σχολαστικά.

Οικιακές συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να είναι αποτελεσματικό απολυμαντικό γι’ αυτό μερικοί το χρησιμοποιούν σε επιφάνειες της κουζίνας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών από ανοξείδωτο ατσάλι. Δυστυχώς, το υπεροξείδιο μπορεί να διασπάσει το προστατευτικό επίστρωμα των επιφανειών από ανοξείδωτο ατσάλι, κάτι που με τον χρόνο προκαλεί σκουριά, λέει η Aziz.

Σε ορισμένα σπίτια πελατών της, έχει εντοπίσει σκουριασμένο χρώμα στο κάτω μέρος ψυγείων και πλυντηρίων πιάτων που ήρθαν σε επαφή με υπεροξείδιο του υδρογόνου και άλλα λευκαντικά κατά λάθος μέσω σφουγγαρίσματος.

«Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καθαριστικού για ανοξείδωτο ατσάλι εκτός από ειδικά σχεδιασμένο καθαριστικό μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη κατά τον καθαρισμό αυτών των μεγάλων συσκευών από ανοξείδωτο ατσάλι», λέει η ειδικός. «Επίσης, ένα πανί μικροϊνών και ένα σαπούνι πιάτων με ουδέτερο pH θα κάνουν θαύματα».

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι ηλεκτρονικές συσκευές και κυρίως οι οθόνες και τα πληκτρολόγια, είναι μια ακόμη κατηγορία που δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζετε με υπεροξείδιο του υδρογόνου. Οι διαβρωτικές ιδιότητες του οξυζενέ μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα μεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήματα των ηλεκτρονικών συσκευών προκαλώντας ρωγμές και σκουριά, ενώ μπορεί επίσης να επηρεάσουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα..

Αντ’ αυτού, δοκιμάστε ένα εξειδικευμένο διάλυμα καθαρισμού ηλεκτρονικών ειδών, ισοπροπυλική αλκοόλη ή ένα υγρό πανί μικροϊνών. «Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα από εκείνα τα προϊόντα καθαρισμού που δίνουν την αίσθηση ότι θα έπρεπε να λειτουργεί σε όλα… μέχρι που δεν λειτουργεί», λέει ο Knoll. «Έχει τα δυνατά του σημεία, αλλά το παν είναι να το χρησιμοποιείτε στα σωστά σημεία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε το σε μια μικρή επιφάνεια ή απλά αφήστε το στους επαγγελματίες».