Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

οπτική ψευδαίσθηση, άδεια ποτήρια

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας αρέσουν οι οπτικές ψευδαισθήσεις, τότε θα λατρέψετε τη συγκεκριμένη, που παράλληλα αποτελεί και ένα διαφορετικό τεστ IQ.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε δεκάδες ζώα που πίνουν σαμπάνια. Κάπου υπάρχουν 3 άδεια ποτήρια. Μπορείτε να το εντοπίσετε σε 12 δευτερόλεπτα;

Μόνο οι άνθρωποι που έχουν εξαιρετικά καλές γνωστικές ικανότητες και μεγάλη παρατηρητικότητα θα καταφέρουν να λύσουν αυτήν την οπτική ψευδαίσθηση τόσο γρήγορα. Είστε έτοιμοι; Έχετε 12 δευτερόλεπτα.

οπτική ψευδαίσθηση, άδεια ποτήρια

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά.

Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Μπράβο σε όσους τα κατάφεραν! Εάν δεν καταφέρατε να βρείτε τα 3 άδεια ποτήρια δείτε την λύση παρακάτω.

οπτική ψευδαίσθηση, άδεια ποτήρια

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Τοξότες, ψάξτε να βρείτε την εξέλιξη στα απλά πράγματα

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα ...
21:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, προστατεύονται από το σύμπαν

Είναι παρηγορητικό να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν πνευματικοί και αόρατοι προστάτες που μας υποστ...
20:00 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Ντουλάπια κουζίνας: Η απλή μέθοδος για να καθαρίσετε τα λίπη και τη βρωμιά χωρίς να προκληθούν φθορές

Τα ντουλάπια κουζίνας υφίστανται μεγάλη καταπόνηση. Η συχνή χρήση, ο ατμός και κυρίως το λίπος...
19:01 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Οι άνθρωποι που καταλήγουν μόνοι, συχνά έχουν κάνει αυτά τα 8 λάθη στη ζωή τους

Μπορεί να θεωρούμε ότι το τέλος ορισμένων φιλικών σχέσεων είναι φυσιολογικό και αναπόδραστο κο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης