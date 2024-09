Ο σωστός τρόπος για να αποθηκεύσετε το μέλι, σύμφωνα με μελισσοκόμους

Το μέλι διατηρείται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εάν το χειριστείτε σωστά. Εάν γνωρίζετε πώς να αποθηκεύετε το μέλι, μπορείτε να απολαύσετε αυτό το ευέλικτο προϊόν σε τσάι ή απλά αλειμμένο σε τοστ με βούτυρο. Οι χρήσεις του είναι σχεδόν απεριόριστες. Επίσης, είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά τρόφιμα.

Μελισσοκόμοι και ένας ειδικός στην ασφάλεια τροφίμων εξηγούν πού είναι καλύτερο να αποθηκεύουμε το μέλι, πόσο διαρκεί και πώς να το διατηρούμε γλυκό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πόσο διαρκεί το μέλι

Χάρη στην υψηλή του συγκέντρωση σε σάκχαρα, το μέλι είναι μια από τις πιο σταθερές φυσικές τροφές. «Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει ποτέ και είναι πάντα ασφαλές για κατανάλωση», λέει ο Frank Mortimer, κύριος μελισσοκόμος του Πανεπιστημίου Cornell και συγγραφέας του βιβλίου Bee People And The Bugs They Love.

Διάρκεια ζωής: Μπορεί να έχει σχεδόν αόριστη διάρκεια ζωής, να διαρκέσει δεκαετίες ή περισσότερο, εάν αποθηκευτεί σωστά. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να κρυσταλλώσει και η ποιότητα να μην είναι τόσο καλή όσο όταν το αγοράσατε για πρώτη φορά, αλλά το μέλι θα εξακολουθεί να είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Ημερομηνία λήξης: Αν και δεν έχει ημερομηνία λήξης, πολλοί παραγωγοί μελιού βάζουν στην ετικέτα του μελιού τους μια ημερομηνία “best by” περίπου δύο ετών για να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το προϊόν όσο είναι στην καλύτερη ποιότητά του. Ομοίως, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ συνιστά τη χρήση μελιού εντός ενός έτους από την αγορά του για να διασφαλιστεί η ποιότητα.

Πώς να αποθηκεύσετε το μέλι

Το μέλι, ένα φυσικό προϊόν με μοναδικές ιδιότητες, απαιτεί κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης για να διατηρήσει τη γεύση, τη σύσταση και τις ευεργετικές του ιδιότητες.

Αποθηκεύστε πάντα το μέλι σε αεροστεγή γυάλινα δοχεία. Τα ζαχαρούχα συστατικά του μελιού είναι υγροσκοπικά, δηλαδή απορροφούν υγρασία από τον αέρα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανεπιθύμητων ζυμώσεων.

«Το πλαστικό είναι γνωστό ότι είναι διαπερατό σε υδρατμούς, αέρια και οσμές», λέει η Dawn Combs, βοτανολόγος, μελισσοκόμος και συγγραφέας του βιβλίου “Sweet Remedies”. «Αυτό σημαίνει ότι όταν αποθηκεύετε μέλι σε πλαστικό, μπορεί να χάσει υγρασία ή χειρότερα, να αποκτήσει».

Αντίθετα, το γυαλί έχει μια κατάλληλη σφράγιση που διατηρεί το μέλι στη σωστή αναλογία υγρού προς ζάχαρη για να παραμείνει σταθερό στο ράφι αντί να υποστεί ζύμωση.

Τύποι μελιού και συνθήκες αποθήκευσης

Ορισμένα είδη μελιού θα επωφεληθούν από συγκεκριμένα σημεία αποθήκευσης.

Ωμό Μέλι: Το ωμό μέλι αποθηκεύεται καλύτερα σε ένα σκοτεινό μέρος με θερμοκρασία μεταξύ 18 και 24 βαθμών Κελσίου, όπως σε ένα ντουλάπι κοντά σε μια κουζίνα ή φούρνο. Αν προσπαθείτε να αποφύγετε τη κρυστάλλωση του ωμού μελιού, προσπαθήστε να αναπαράγετε το περιβάλλον της κυψέλης όσο το δυνατόν περισσότερο: ζεστό και σκοτεινό.

«Οι περισσότεροι (ειδικοί) συνιστούν ένα δροσερό περιβάλλον αποθήκευσης επειδή φοβούνται ότι το μέλι θα αλλάξει χρώμα», λέει η Combs. «Η αποθήκευση σε δροσερό μέρος είναι μια καλή επιλογή, αλλά να έχετε κατά νου ότι η κρυστάλλωση θα συμβεί πιο γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις».

Εάν το μέλι σας κρυσταλλώσει, μπορείτε πάντα να το ανανεώσετε τοποθετώντας το βάζο σε ένα ζεστό – όχι βραστό – μπολ με νερό, λέει ο Mortimer. Η ιδανική θερμοκρασία του νερού είναι 40 βαθμοί Κελσίου.

Κρεμώδες μέλι: Το ευρωπαϊκού τύπου κρεμώδες μέλι είναι είναι 100% μέλι που παράγεται με ελεγχόμενη διαδικασία κρυστάλλωσης. Το προϊόν είναι γνωστό για την κρεμώδη και λεία υφή του που μπορεί να απλωθεί. «Μπορείτε να τοποθετήσετε το κρεμώδες μέλι στο ψυγείο επειδή είναι ήδη κρυσταλλωμένο, οπότε η υφή του δεν θα αλλάξει», λέει ο Mortimer.

Παστεριωμένο μέλι: Το επεξεργασμένο ή παστεριωμένο μέλι υποβάλλεται σε υψηλές θερμοκρασίες για να καταστρέψει τις ανθεκτικές στη ζάχαρη ζύμες και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Αυτό το μέλι πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα ζεστό, σκοτεινό μέρος, όπως το ντουλάπι της κουζίνας σας ή το παγκάρι, ή οπουδήποτε δεν θα είναι ευαίσθητο στην κρυστάλλωση.

Πρέπει να βάλετε το μέλι στο ψυγείο;

Δεν χρειάζεται να ψύξετε κανένα είδος μελιού εκτός από το κρεμώδες μέλι. Αυτό περιλαμβάνει και το μέλι με κηρήθρα. Η εξαίρεση; «Ορισμένοι άνθρωποι απολαμβάνουν την αλλαγή της κρυσταλλικής υφής που συμβαίνει όταν το μέλι φυλάσσεται στο ψυγείο», λέει ο Combs. «Εάν συμβαίνει αυτό για εσάς, με κάθε τρόπο, κρατήστε το κρύο».

Μπορείτε να καταψύξετε το μέλι;

Ναι! Εάν θέλετε να διασφαλίσετε ότι η γεύση ενός συγκεκριμένου τύπου μελιού παραμένει στη μέγιστη ένταση του, σκεφτείτε να το αποθηκεύσετε στην κατάψυξη. Αυτό το εμποδίζει να χάσει τη γεύση του και να «γίνει πιο σκούρο ή να αλλάξει γεύση, κάτι που κάνει το μέλι με τον χρόνο», λέει ο Ted Dennard, ιδρυτής της Savannah Bee Company.

Προστασία του μελιού από τη μόλυνση

Ακόμη και το πιο προσεκτικά αποθηκευμένο μέλι μπορεί να μολυνθεί και να χαλάσει. Χρησιμοποιήστε καθαρά και στεγνά σκεύη όταν τα βάζετε σε ένα δοχείο μελιού. «Εάν το μέλι μυρίζει σαν αλκοόλ, έχει αφρό ή μια ροζ λάσπη από πάνω του, τότε πετάξτε το», λέει η Kimberly Baker, PhD, RD, LD, διευθυντής της Ομάδας Τροφικών Συστημάτων και Ασφάλειας Τροφίμων του Clemson Extension.