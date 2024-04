Μην κάνετε αυτό το λάθος αν τα ρούχα σας βγαίνουν λερωμένα από το πλυντήριο

Σας έχει τύχει να βγάλετε τα ρούχα σας από το πλυντήριο και να εξακολουθούν να έχουν λεκέδες; Μην κάνετε ένα συνηθισμένο λάθος. Ένας ειδικός στον καθαρισμό μοιράζεται δοκιμασμένες συμβουλές για να απομακρύνετε ακόμη και τους πιο δύσκολους λεκέδες από τα ρούχα.

Σύμφωνα με τον TeaspoonMoon, χρήστη του Reddit, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί είναι να στεγνώνουν τα ρούχα με λεκέδες στο στεγνωτήριο. «Η θερμότητα σταθεροποιεί τον λεκέ στο ρούχο με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να αφαιρεθεί» εξηγεί.

Αντίθετα, προτείνει τη χρήση οξυζενέ για την απομάκρυνση επίμονων λεκέδων. «Λειτουργεί εξαιρετικά σε λεκέδες από πρωτεΐνες και φυτικές ουσίες, όπως αίμα, φρούτα, γρασίδι κ.α.» αναφέρει.

