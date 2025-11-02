Μέλλουσα μαμά είναι σε δίλημμα: Να μετακομίσει σε μεγαλύτερο διαμέρισμα ή να μείνει στο μικρό, αλλά δωρεάν σπίτι – «Είμαι παράλογη;»

Μέλλουσα μαμά δεν ξέρει τι να κάνει: να «δεσμευτεί» με στεγαστικό δάνειο ή να μείνει στο μικροσκοπικό διαμέρισμά της; Λέει πως ο χώρος είναι στενός, αλλά το διαμέρισμα ανήκει σε συγγενή της — και δεν πληρώνουν ούτε ευρώ ενοίκιο!

Η ιστορία της έγινε viral σε διαδικτυακό φόρουμ, όπου οι γνώμες «άναψαν» για το ποια είναι η σωστή απόφαση. Η μέλλουσα μαμά αποκαλύπτει πως βρίσκεται σε δίλημμα: να μείνει με τον σύζυγό της στο μικρό — αλλά οικονομικό — διαμέρισμά τους ή να πάρει ένα μεγάλο στεγαστικό για να αναβαθμίσουν τον χώρο τους;

Η γυναίκα μοιράστηκε την ιστορία της στο φόρουμ “Μήπως είμαι παράλογη;” του βρετανικού site Mumsnet.com, έναν χώρο όπου οι γυναίκες ζητούν συμβουλές ζωής για κάθε πιθανό θέμα. Στην ανάρτησή της εξήγησε πως βρίσκεται στα «πολύ αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης», αλλά εκείνη και ο σύζυγός της «άρχισαν ήδη να σκέφτονται το μέλλον».

Η μέλλουσα μαμά αποκάλυψε πως το ζευγάρι ζει αυτή τη στιγμή σε ένα «υπέροχο» διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, το οποίο «ανήκει στην οικογένεια» — και, το καλύτερο; Δεν πληρώνουν ενοίκιο και μπορούν να μείνουν εκεί όσο θέλουν!

Όμως υπάρχει ένα “αλλά” — το σπίτι δεν είναι δικό τους για να το κρατήσουν ή να το πουλήσουν στο μέλλον.

«Τέλειο για ζευγάρι, όχι τόσο για μωρό»

Η ίδια εξήγησε πως το διαμέρισμα είναι «ιδανικό για εμάς ως ζευγάρι, αλλά όχι και τόσο φιλικό για μωρό». Βρίσκεται στον δεύτερο όροφο χωρίς ασανσέρ και δεν υπάρχει χώρος για καροτσάκι.

Επιπλέον, όπως είπε, ο χώρος θα είναι «πολύ στενός όταν έρθει το μωρό», ειδικά αφού και οι δύο εργάζονται από το σπίτι.

«Μένουμε με μηδενικά έξοδα ή τα ρισκάρουμε όλα;»

Αν αποφάσιζαν να μείνουν στο υπάρχον διαμέρισμα, τα έξοδα θα ήταν ελάχιστα. Αν όμως επέλεγαν να αγοράσουν δικό τους σπίτι, θα έπρεπε να πάρουν στεγαστικό δάνειο και να χρησιμοποιήσουν όλες τους τις αποταμιεύσεις. Ένα μεγάλο ρίσκο για μια οικογένεια που μόλις ξεκινά…

«Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα παιδιά , οπότε η μετακόμιση και το μεγάλο στεγαστικό είναι αναπόφευκτα κάποια στιγμή», συνέχισε η μέλλουσα μαμά, προσθέτοντας:

«Είμαι παράλογη που σκέφτομαι ότι ίσως πρέπει να το τολμήσουμε τώρα ή θα ήταν τρέλα να εγκαταλείψουμε την τωρινή μας κατάσταση πριν πραγματικά χρειαστεί;»

Οι απόψεις διχάστηκαν για το τι πρέπει να κάνουν οι μελλοντικοί γονείς.

«Εγώ θα έμενα εκεί που είστε και θα αποταμίευα όσο περισσότερο γίνεται όσο είσαι έγκυος ή όσο το παιδί είναι ακόμα μικρό», σχολίασε κάποιος.

«Μείνετε όσο περισσότερο μπορείτε και εκμεταλλευτείτε αυτή τη φανταστική ευκαιρία για να μαζέψετε χρήματα», συμφώνησε ένα άλλο άτομο.

Κάποιος άλλος σχολίασε με έμφαση: «Θα ήσασταν τρελοί αν εγκαταλείπατε την τωρινή σας κατάσταση πριν χρειαστεί!»

Συνέχισε επισημαίνοντας πως το γεγονός ότι δεν πληρώνουν ενοίκιο τους δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν ένα μεγάλο ποσό για την αγορά του δικού τους σπιτιού, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Υπήρξαν βέβαια και ορισμένοι που είπαν πως ίσως τώρα να είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να μετακομίσουν.

«Κάν’ το τώρα. Είναι πολύ πιο εύκολο να μετακομίσεις και να ψάξεις για σπίτι χωρίς μωρό!» έγραψε κάποιος. «Επίσης, αν δουλεύετε και οι δύο από το σπίτι, τα πράγματα θα αρχίσουν να στενεύουν πολύ όταν τελειώσει η άδεια μητρότητας.»

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Θα ήθελα το παιδί μου να έχει τη σταθερότητα ενός σπιτιού που είναι πραγματικά δικό μου».