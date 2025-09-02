Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Enikos Newsroom

timeout

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει αλλάξει πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 20′ ή του 30′.

Δυστυχώς, κάποια από τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια δεν υπάρχουν πια. Ακόμα και οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής. Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις ποια είναι η περιοχή της φωτογραφίας; Είτε είσαι κάτοικος Αθηνών είτε απλός επισκέπτης, σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Μοναστηράκι
  • Πλάκα
  • Θησείο

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1970 βλέπετε την Πλάκα και την συμβολή των οδών Κλεψύδρας και Θρασυβούλου.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Η Πλάκα είναι από τις λιγοστές συνοικίες της πόλης -αν όχι η μοναδική- η οποία κατοικείτο αδιάκοπα από την αρχαιότητα και ήταν εκτός άλλων το κέντρο των Αρχαίων Αθηνών. Η άμεση σύνδεση της περιοχής με το λαμπρό παρελθόν της Αρχαίας Αθήνας, η οποία γίνεται προφανής στον επισκέπτη από τα δεκάδες μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτή την έχουν κάνει γνωστή -και όχι άδικα- ως τη Συνοικία των Θεών.

Μεταπολεμικά, τα κτίσματα της Πλάκας κρίθηκαν διατηρητέα στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα η Πλάκα να αποτελεί τη μοναδική συνοικία της Αθήνας που σε τέτοια έκταση μπορεί κάποιος να δει την πόλη όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Στην περιοχή λειτουργούν μουσεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα με τουριστικά είδη, ενώ σώζονται κτίρια διάσημων πολιτών της παλιάς Αθήνας.

Στο τμήμα της Πλάκας προς την Ακρόπολη υπάρχουν τα Αναφιώτικα. Πρόκειται για μια συνοικία σε κυκλαδίτικο ρυθμό, που κατασκευάστηκε από Αναφιώτες οικοδόμους, οι οποίοι, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αναζητούσαν μια συνοικία να κτίσουν τα σπίτια τους, αφού στην υπόλοιπη Αθήνα το κόστος ενοικίασης ή αγοράς γης ήταν ακριβό γι’ αυτούς.

Παρόμοιες περιοχές, στις οποίες οι εσωτερικοί μετανάστες μετέφεραν την αρχιτεκτονική του τόπου καταγωγής τους, υπήρξαν και αλλού στην Αθήνα, αλλά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από την οικοδομική αναμόρφωση στο πέρασμα των χρόνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ: Ένας στους 100 θανάτους οφείλεται σε αυτοκτονία- Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές

Alzheimer Festival 2025: Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια

‘Ερχεται νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο- Όλες οι λεπτομέρειες

Λιανικό εμπόριο: Στα όρια της επιβίωσης χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι λέει ο Σταύρος Καφούνης για την εικόνα του ...

Apple Intelligence: Πώς να αξιοποιήσετε το νέο σύστημα προσωπικής νοημοσύνης της Apple

NASA: Άρχισε ο αγώνας δρόμου για την ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς δεδομένων προς τον Άρη
περισσότερα
16:02 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που προσελκύουν αφθονία και τύχη ολόκληρο τον Σεπτέμβριο – «Δύο πλανήτες σας ευνοούν σημαντικά»

Τον Σεπτέμβριο, τέσσερα ζώδια θα προσελκύσουν σημαντική τύχη και αφθονία χάρη στον Δία και την...
10:02 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που θα νιώσουν επιτέλους ότι ανακτούν τον έλεγχο της ζωής τους – «Το κλειδί είναι η ισορροπία»

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η Σελήνη εισέλθει στον Αιγόκερω, τέσσερα ζώδια θα νιώσουν επιτέλ...
09:06 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Έστειλε τα χαρτιά του διαζυγίου στη δουλειά της γυναίκας του – «Είχε σχέση με συνάδελφό της, δεν με πειράζει αν την ταπείνωσα»

Ο 35χρονος άνδρας της ιστορίας είναι παντρεμένος με μια 33χρονη για οκτώ χρόνια. Πρόσφατα, έκα...
08:30 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Συνταγή για σπαγγέτι Αματριτσιάνα – Είναι σαν να τρώτε σε εστιατόριο βραβευμένο με Michelin

Τα ζυμαρικά Αματριτσιάνα είναι αγαπημένα πολλών οικογενειών και είναι γνωστά για τη σάλτσα του...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix