Κλειδιά αυτοκινήτου: Έρευνα αποκαλύπτει ότι αποτελούν εστίες μικροβίων – Πώς να τα καθαρίσετε σωστά

Σταματίνα Στίνη

timeout

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ενώ οι περισσότεροι οδηγοί δίνουν σημασία στην καθαριότητα της καμπίνας ή στο εξωτερική επιφάνεια του αυτοκινήτου, μια νέα έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία αποκαλύπτει αποκαλύπτει ότι τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι γεμάτα βακτήρια, με τους ειδικούς να προτρέπουν τους οδηγούς να τα καθαρίσουν άμεσα.

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι πιο βρώμικα από όσο νομίζατε

Τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Μελέτη αποκαλύπτει μια τρομακτική αλήθεια: ότι έχουν περισσότερα βακτήρια από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ή την οθόνη του κινητού σας.

Η έρευνα, που διεξήχθη από την MoneySuperMarket σε 2.000 οδηγούς, διαπίστωσε ότι το 33% των συμμετεχόντων δεν έχει καθαρίσει ποτέ τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Με τη βοήθεια του Dr. Joe Latimer, διευθυντή της Microbe Consulting, συλλέχθηκαν δείγματα από κλειδιά αυτοκινήτων για εργαστηριακή ανάλυση.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

  • Τα κλειδιά αυτοκινήτου περιείχαν 241 βακτήρια κατά μέσο όρο. Αυτό είναι σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα βακτήρια από ό,τι βρέθηκαν σε οθόνες τηλεφώνων (66) και πληκτρολόγια υπολογιστών (68).
  • Συγκριτικά, τα καπάκια τουαλέτας, τα οποία όπως ήταν αναμενόμενο είχαν τον υψηλότερο αριθμό, βρέθηκαν να έχουν 1.100 βακτήρια.

Τι είδους βακτήρια κρύβονται στα κλειδιά του αυτοκινήτου

Ο Dr. Latimer εξήγησε ότι τα πιο κοινά βακτήρια που βρέθηκαν ήταν αυτά που ζουν φυσικά στο ανθρώπινο δέρμα, με κυρίαρχο τον Staphylococcus epidermidis. Ενώ αυτό το βακτήριο είναι συνήθως ακίνδυνο για άτομα με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις, σε περιπτώσεις τραυματισμένου δέρματος.

Επιπλέον, σε ένα δείγμα κλειδιού, βρέθηκαν βακτήρια που μπορεί να προέρχονται από το έντερο. Αν και οι πιθανότητες να προκαλέσουν πρόβλημα είναι ελάχιστες, έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν ασθένειες, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Πώς να καθαρίσετε σωστά τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Οι ειδικοί συνιστούν έναν ήπιο αλλά τακτικό καθαρισμό:

  • Η πιο ασφαλής μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό, υγρό πανί με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού. Αυτό θα απομακρύνει αποτελεσματικά λίπη και τα περισσότερα βακτήρια.
  • Για επίμονη βρωμιά: Για τις δύσκολες γωνίες και ανάμεσα στα κουμπιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπατονέτα ή μια οδοντογλυφίδα βουτηγμένη σε οινόπνευμα.

Τι να αποφύγετε:

  • Αποφύγετε τη βύθιση των κλειδιών σε νερό, καθώς τα σύγχρονα μπρελόκ περιέχουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
  • Επίσης, αποφύγετε τη χρήση χλωρίνης, η οποία μπορεί να διαβρώσει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και να προκαλέσει βλάβη.

Εάν ανήκετε σε εκείνους που δεν έχουν καθαρίσει ποτέ τα κλειδιά του αυτοκινήτου τους, ίσως ήρθε η ώρα να το κάνετε.

