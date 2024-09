Η τρομακτική προσομοίωση που δείχνει γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οδοντογλυφίδες για να καθαρίσετε τα δόντια σας

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα εστιατόριο, έχετε τελειώσει το φαγητό σας και κάθεστε χαλαροί στη θέση σας. Ξαφνικά, νιώθετε ανακουφισμένοι που βλέπετε μπροστά σας ένα δοχείο με οδοντογλυφίδες. Πριν τις χρησιμοποιήσετε, διαβάστε παρακάτω.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι οδοντογλυφίδες μπορεί να είναι αρκετά επιβλαβείς για τα δόντια σας. Ο YouTuber Zack D Films δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εξηγεί μέσω μίας προσομοίωσης γιατί δεν πρέπει να τις χρησιμοποιείτε.

Το βίντεο αναφέρει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν οδοντογλυφίδες για να βγάλουν την τροφή που έχει κολλήσει ανάμεσα στα δόντια τους. Αλλά πρέπει πραγματικά να τις χρησιμοποιείτε;

Λοιπόν, μπορούν στην πραγματικότητα να προκαλέσουν ζημιά στα ούλα σας, οδηγώντας σε αιμορραγία και φλεγμονή. Μπορούν επίσης να σπάσουν, αφήνοντας μικρά κομμάτια ξύλου που κολλούν στα ούλα σας.

Και ακόμα κι αν δεν προκαλούν ζημιά, δεν καθαρίζουν καλά τα σημεία ανάμεσα στα δόντια και συνήθως απλώς σπρώχνουν τα υπολείμματα πιο βαθιά».

Η προειδοποίηση που αναφέρεται στο βίντεο επιβεβαιώνεται από το The Dental District.

Στην ιστοσελίδα του, το Dental District εξηγεί ότι η χρήση οδοντογλυφίδων δεν συνιστάται, ακόμα και αν αποτελεί μια αρχαία πρακτική.

Πρώτα απ’ όλα, επειδή οι οδοντογλυφίδες είναι συνήθως ξύλινες και μη αποστειρωμένες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να περιέχουν βακτήρια και να αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης στο στόμα σας.

Το βίντεο του YouTube, προσθέτει ότι οι οδοντογλυφίδες είναι αιχμηρές, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, πόνο, φλεγμονή και μόλυνση , ενώ ουσιαστικά σπρώχνουν τα υπολείμματα φαγητού πιο βαθιά και υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν.

Αναφέρεται επίσης ότι η καθημερινή χρήση τους μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υποχώρηση των ούλων, οπότε είναι καλύτερο να τις αποφύγετε και να ξεπλύνετε τα δόντια σας με νερό, να τα βουρτσίζετε ή να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα αντί για οδοντογλυφίδες.

Why You Shouldn’t Use Toothpicks 😬 pic.twitter.com/S42s1TXNjG

— Zack D. Films (@zackdfilms1) September 9, 2024