Πρόστιμο – μαμούθ στη Μeta: Καλείται να πληρώσει 251 εκατ. ευρώ – Για χακάρισμα λογαριασμών χρηστών του Facebook το 2018

Η Ιρλανδική Επιτροπή για την Προστασία των Δεδομένων, που ενεργεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέβαλε σήμερα πρόστιμο ύψους 251 εκατομμυρίων ευρώ στον γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, που έθεσε σε κίνδυνο το απόρρητο εκατομμυρίων λογαριασμών χρηστών στο Facebook το 2018.

Αυτό το σφάλμα στο σύστημα ασφαλείας επέτρεψε σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 29 εκατομμυρίων λογαριασμών του μέσου αυτού κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων 3 εκατομμυρίων λογαριασμών στην Ευρώπη.

