Football Manager 25: Δεν θα κυκλοφορήσει – Η επίσημη ανακοίνωση

Η Sports Interactive ανακοίνωσε ότι το Football Manager 25 δεν θα κυκλοφορήσει, προκαλώντας απογοήτευση στους φίλους του δημοφιλούς παιχνιδιού.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία επιβεβαίωσε την ακύρωση της νέας έκδοσης, έπειτα από εκτενή συζήτηση και προσεκτική εξέταση με τη SEGA.

«Η Sports Interactive με λύπη σας ενημερώνει ότι, μετά από εκτενή συζήτηση και προσεκτική εξέταση με τη SEGA, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε το Football Manager 25», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία απευθύνθηκε στους χρήστες που είχαν ήδη προπαραγγείλει το παιχνίδι, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση: «Για τους πολλούς από εσάς που προπαραγγείλατε το FM25, σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σας. Λυπούμαστε που σας απογοητεύσαμε».

Επιπλέον, η ανακοίνωση αναγνώρισε την απογοήτευση των παικτών, καθώς το παιχνίδι είχε ήδη καθυστερήσει δύο φορές: «Ξέρουμε ότι αυτό είναι μια τεράστια απογοήτευση, ειδικά δεδομένου ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει ήδη αλλάξει δύο φορές και περιμένατε με ανυπομονησία την πρώτη αποκάλυψη».

Η Sports Interactive ανάρτησε ολόκληρη την ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του Football Manager στο Twitter (Χ):

Sports Interactive regret to inform that, following extensive internal discussion and careful consideration with SEGA, we have made the difficult decision to cancel Football Manager 25. pic.twitter.com/tLRbq8305K

— Football Manager (@FootballManager) February 7, 2025