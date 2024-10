Ζεράρ Πικέ: Σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό του με την Σακίρα – «Η αλήθεια δεν λέγεται με τον τρόπο που θα έπρεπε»

Ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο το διαζύγιό τους παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ιδίως μέσα από τα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει η διάσημη Κολομβιανή τραγουδίστρια.

Ο πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος διατηρεί σχέση με την Κλάρα Τσία, παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στο CNN μέσω της AS, όπου μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό του από την Σακίρα.

Ο Πικέ αποκάλυψε πως η Σακίρα δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τις λεπτομέρειες που αφορούσαν στο τέλος της σχέσης τους.

«Τελικά, η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη δεν λέγεται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Πρόσθεσε ότι βρίσκει γαλήνη και χαρά μέσα από τους κοντινούς του ανθρώπους: «Το πιο σημαντικό είναι ότι στο τέλος της ημέρας περιβάλλομαι από την οικογένειά μου, τους φίλους μου, από ανθρώπους που με γνωρίζουν πραγματικά. Αυτοί ξέρουν ποιος είμαι και τι κάνω, και αυτό μου δίνει τεράστια ηρεμία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, περνάω εξαιρετικά και αισθάνομαι ευλογημένος».

Ο Πικέ κατέληξε αναφερόμενος στη ζωή του, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τις εμπειρίες του: «Έχω ζήσει μια αξιοζήλευτη ζωή. Να παίζω για την ομάδα της καρδιάς μου για περισσότερα από είκοσι χρόνια, να έχω δύο υπέροχα παιδιά, μια καταπληκτική οικογένεια και αληθινούς φίλους που βρίσκονται δίπλα μου από το σχολείο μέχρι σήμερα».

