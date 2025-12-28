World Aquatics: Κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025 η Φωτεινή Τριχά

  • Η Φωτεινή Τριχά αναδείχτηκε κορυφαία αθλήτρια υδατοσφαίρισης του κόσμου για το 2025 από τη World Aquatics, σε μια μοναδική επιβράβευση για την ίδια και την ελληνική υδατοσφαίριση.
  • Η διάκριση αυτή έρχεται στη δύση μιας ονειρεμένης χρονιάς για την ελληνική υδατοσφαίριση, με την εθνική ομάδα γυναικών να κατακτά χρυσά μετάλλια. Η Τριχά, βασικό μέλος της ομάδας, αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στη Σιγκαπούρη.
  • «Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», δήλωσε η Τριχά, υπογραμμίζοντας τον ομαδικό χαρακτήρα των επιτυχιών. Για το ίδιο βραβείο ήταν υποψήφια και η αρχηγός της εθνικής ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
World Aquatics: Κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025 η Φωτεινή Τριχά

Η Φωτεινή Τριχά αναδείχτηκε κορυφαία αθλήτρια υδατοσφαίρισης του κόσμου για το 2025.

To βραβείο της World Aquatics αποτελεί μοναδική επιβράβευση της ίδιας, αλλά και σύσσωμης της ελληνικής υδατοσφαίρισης στη δύση μιας ονειρεμένης χρονιάς όπου η εθνική ομάδα των γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και στο World Cup στην Κίνα.

Η Τριχά, βασικό μέλος της «χρυσής» εθνικής ομάδας, αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στη Σιγκαπούρη (με 25 τέρματα) που συμπλήρωσε την τεράστια επιτυχία.

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε στην World Aquatics και συμπλήρωσε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου της World Aquatics για το 2025 ήταν και η αρχηγός της «χρυσής» εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2011 που επίσης η Ελλάδα ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του παγκόσμιου γυναικείου πόλο, κορυφαία παίκτρια του κόσμου είχε αναδειχτεί η Αλεξάνδρα Ασημάκη.

Κορυφαίος πολίστας αναδείχθηκε ο Ισπανός, Άλβαρο Γρανάδος. Υποψήφιος στην κορυφαία πεντάδα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης.

