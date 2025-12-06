Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης κράτησε «όρθιους» τους Βολιώτες

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάριο Σιαμπάνη, ο Βόλος πήρε το βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στην Κηφισιά, με το 1-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δυο ομάδων στο Πανθεσσαλικό, στο φινάλε του πρώτου γύρου (13η αγωνιστική) της Super League.

Ο 26χρονος Έλληνας τερματοφύλακας νικήθηκε μόνο από… συμπαίκτη του, τον Γιάννη Κάργα, που έβαλε την προβολή στο σουτ του Νταβίντ Σιμόν στο 36’, αλλάζοντας την πορεία της μπάλας. Οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν γρήγορα με το πέναλτι του Σαϊντ Χάμουλιτς (43’) και κράτησαν το βαθμό στο δεύτερο μέρος χάρη στις επεμβάσεις του Σιαμπάνη.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους. Μετά από φάση διαρκείας, ο Χάμουλιτς έκανε το διαγώνιο σουτ στο 8’, με τον Μόιζες Ραμίρες να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ακολούθησαν σπουδαίες φάσεις για την Κηφισιά, όλες με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη.

Στο 9’ ο οσονούπω φορ του Παναθηναϊκού στόπαρε την μπάλα, γύρισε και σούταρε, για να αποκρούσει ο Σιαμπάνης. Δυο λεπτά μετά, ο τερματοφύλακας των Θεσσαλών είχε απάντηση και στο δυνατό σουτ του Χόρχε Πόμπο, μετά την ενέργεια και στρώσιμο του Τεττέη από τα δεξιά.

Και η επόμενη καλή στιγμή ανήκε στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Τεττέη, στο ημίωρο, κέρδισε σε δύναμη και ταχύτητα τον Νούριο Φορτούνα, αλλά το διαγώνιο πλασέ που επιχείρησε από δεξιά ήταν αρκετά άστοχο. Στο 35’, από προσπάθεια και γύρισμα του Γιώργου Μύγα, η μπάλα έφτασε στον Όσκαρ Πίντσι, αλλά η προβολή του τελευταίου έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ραμίρες. Για να έρθει στην επόμενη φάση το 0-1.

Σε οργανωμένη προσπάθεια από τα αριστερά, η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν που σούταρε, ο Κάργας στην προσπάθειά του να απομακρύνει έκανε προβολή, με την μπάλα να αλλάζει κατεύθυνση και να καταλήγει στα δίχτυα του Σιαμπάνη. Ο Κάργας προσπάθησε να… εξιλεωθεί τρία λεπτά μετά, αλλά το πλασέ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, σε ένα συναρπαστικό πρώτο μέρος με γρήγορο ρυθμό και πολλές φάσεις.

Που ακόμη δεν είχε τελειώσει… Από κεφαλιά-απομάκρυνση του Τιμιπέρε Εμπό, η μπάλα έφτασε στον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος ανατράπηκε από τον Ούγκο Σόουζα. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο Χάμουλιτς που νίκησε τον Ραμίρες για το 1-1 στο 43’. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ανάλογο ρυθμό, αλλά ευκαιρίες «καθαρές» σταμάτησαν να δημιουργούν οι δυο ομάδες.

Η πιο σπουδαία χάθηκε για την Κηφισιά στο 68’ και ήταν, μάλιστα, διπλή. Ο Πόμπο ελίχθηκε υπέροχα από τα αριστερά, σούταρε με το δεξί, ο Σιαμπάνης απέκρουσε, η μπάλα στρώθηκε στον Γιάκουμπ Πόκορνι που σούταρε από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να πραγματοποιεί νέα επέμβαση, παρά την πληθώρα παικτών μπροστά του. Ο Σιαμπάνης έκανε κι άλλη επέμβαση, κάπως πιο εύκολη, δυο λεπτά μετά, στο φαλτσαριστό σουτ του Τζέρεμι Αντόνισε.

Οι δυο τους πρωταγωνίστησαν και στη φάση του 86ου λεπτού, με τον πρώην τερματοφύλακα των Άρη, ΠΑΟΚ να πραγματοποιεί ακόμη μία σωτήρια επέμβαση. Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Βόλο να ανεβαίνει τέταρτος με 22 βαθμούς, έναν παραπάνω από τον Λεβαδειακό που δοκιμάζεται αύριο στην Τρίπολη (7/12, 17:00) από τον Αστέρα ενώ η Κηφισιά «έπιασε» στους 16 τον έβδομο Άρη που φιλοξενείται στην Τούμπα (7/12, 19:30) από τον ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Χάμουλιτς, Χέρμανσον, Μακνί, Μύγας – Σιμόν, Αμανί, Πόκορνι, Λαρουσί.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα (90’ Ασεχνούν), Πίντσι (54’ Χουάνπι), Τζόκα (90’ Μπουζούκης), Λάμπρου, Χάμουλιτς (73’ Μακνί).

ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόμπο (90’+3’ Ρουκουνάκης), Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης (90’ Ζέρσον Σόουζα), Εμπό, Πέρεθ (56’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί.