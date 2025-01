Ο Κρις Μπόιντ βγήκε εκτός εαυτού στο χθεσινό παιχνίδι των Texans με τους Chiefs και την πλήρωσε… ο προπονητής του.

Κατά την έναρξη του αγώνα AFC στο Κάνσας Σίτι, ο παίκτης των Τεξανών φάνηκε να είναι εξοργισμένος.

Έβγαλε το κράνος του και το πέταξε. Χωρίς κράνος, πλησίασε τον προπονητή Φρανκ Ρος που φώναζε, και του έδωσε μια μεγάλη σπρωξιά.

Here’s the altercation on the sideline with Kris Boyd and ST coach Frank Ross pic.twitter.com/tlFBvTMVAd

— lindsey ok (@lindseyyok) January 18, 2025