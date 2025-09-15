Βαγγέλης Λιόλιος: «Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι η παρακαταθήκη»

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ επέστρεψε από τη Ρίγα με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος, αφού κατέκτησε την τρίτη θέση στο EuroBasket 2025. Η χαρά ήταν διάχυτη τόσο στους παίκτες όσο και στον κόσμο, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, να μιλά για τη σημασία αυτής της επιτυχίας και να χαρακτηρίζει τα δάκρυα χαράς των παικτών ως παρακαταθήκη για το μέλλον.

Στην ομιλία του, ο Λιόλιος τόνισε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την υποδοχή. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η αποστολή και οι παίκτες και οι προπονητές πίστεψαν σε αυτό μετάλλιο. Το πίστεψαν και γύρισαν με αυτό. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, σε όλο τον κόσμο. Τα μετάλλια τα κερδίζουν οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά αφιερώνονται στον κόσμο.

Ο κόσμος είναι αυτός που είναι η πεμπτουσία. Είμαι σίγουρος πως η επόμενη ημέρα θα είναι ακόμα καλύτερη για το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ώθηση αυτό το μετάλλιο που έλειπε 16 χρόνια. Είναι ένα χρέος μεγάλο να οδηγήσουμε το μπάσκετ ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι η παρακαταθήκη».