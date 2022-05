Τσέλσι: Τέλος εποχής και επίσημα για Αμπράμοβιτς

Τέλος εποχής και επίσημα για τον Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία οδήγησαν στην αλλαγή σελίδας στην αγγλική ομάδα.

Οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν πριν από λίγο την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών του κλαμπ στο Consortium του Τοντ Μπόελι! Ο Αμερικανός μεγιστάνας είναι πλέον και με τη βούλα ο νέος ισχυρός άνδρας της Τσέλσι, καθώς μετά από μια μακρά περίοδο αναμονής και αγωνίας ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση των μετοχών. Η συμφωνία είχε επικυρωθεί την προηγούμενη Τετάρτη, όταν η αγγλική κυβέρνηση έλαβε νομικές διαβεβαιώσεις πως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς -του οποίου η περιουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει «παγώσει»- δεν θα επωφεληθεί από την πώληση.

Ο Ρώσος μεγιστάνας, που είχε αποκτήσει την Τσέλσι το 2003 και επί των ημερών του ο σύλλογος κατέκτησε 21 τρόπαια (μεταξύ αυτών και 2 Champions League), είχε θέσει προς πώληση τους «Μπλε» στις 2 Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club.

