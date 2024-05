Συνέντευξη Βαγγέλη Μαρινάκη στην Daily Mail: «Δεν θέλω να μάθω από τις ήττες, θέλω να συνεχίσω να κερδίζω»

Ο ιδιοκτήτης της Φόρεστ και του Ολυμπιακού παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Daily Mail λίγες ημέρες μετά την παραμονή της αγγλικής ομάδας στην Premier League και αναφέρθηκε τόσο σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν φέτος, όσο και στα μελλοντικά του σχέδια.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μίλησε στην γνωστή αγγλική εφημερίδα και αποκάλυψε τις σκέψεις του για ζητήματα όπως η τιμωρία που δέχθηκε η Νότιγχαμ, η ιστορία με τον Στιούαρτ Άτγουελ αλλά και η… κόντρα με τον Γκάρι Νέβιλ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα πλάνα του για τα επόμενα χρόνια, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή νέου γηπέδου, αλλά και την αναβάθμιση του προπονητικού κέντρου.

Για τη νοοτροπία του: «Ο κόσμος λέει ότι μαθαίνεις από τις ήττες σου, αλλά θέλω νίκες όχι ήττες. Δεν θέλω να μάθω από τις ήττες. Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω».

Για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο μετά το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ: «Δεν μπήκα στο γήπεδο για να αντιμετωπίσω τον διαιτητή, όλα αυτά ήταν στη φαντασία του Sky των άλλων που το είπαν αυτό. Ήμουν εκεί για να δείξω ενότητα με την ομάδα, όπως έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, μετά από μια κακή διαιτητική απόφαση. Απλώς στάθηκα έξω από τη φυσούνα ο διαιτητής πέρασε και δεν τον κοίταξα καν. Γι’ αυτό η Πρέμιερ Λιγκ δεν με αμφισβήτησε ποτέ για αυτό».

Για τη Νότιγχαμ Φόρεστ: «Μπράιαν Κλαφ, Τζον Ρόμπερτσον, Στιούαρτ Πιρς, Ρόι Κιν, Τρέβορ Φράνσις, τα Ευρωπαϊκά κύπελλα, ξέρω την ιστορία. Για μένα, έχοντας τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, αν επένδυα στην Αγγλία, ήθελα να επενδύσω σε μια εξίσου μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα που έχει μεγάλη βάση οπαδών. Αλλά επίσης πάντα μου άρεσε η Φόρεστ. Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήμουν 15 ετών, θυμάμαι πάντα ότι ήταν η εποχή που η Λίβερπουλ και η Φόρεστ τα πήγαιναν εξαιρετικά. Δεν το βλέπω ως χρήματα ή ως μία συναλλαγή. Για μένα είναι καθήκον μας να αναβιώσουμε την ιστορία μας. Έχω παρακολουθήσει πάνω από 100 αγώνες στο City Ground ή εκτός έδρας και δεν είχαμε ποτέ κανένα επεισόδιο. Έχουμε κερδίσει και έχουμε χάσει παιχνίδια – μεγάλα παιχνίδια – αλλά είχαμε πάντα εξαιρετική φήμη. Ακόμη και η αρμόδια επιτροπή παραδέχεται ότι είχαμε επτά λανθασμένες αποφάσεις εναντίον μας, ενώ άλλες εννέα δεν ελήφθησαν καν υπ’ όψιν».

Για τις κατηγορίες εναντίον του Στιούαρτ Άτγουελ, o οποίος ήταν στο VAR του αγώνα με την Έβερτον, ότι είναι οπαδός της Λούτον και έπρεπε να εξαιρεθεί από το παιχνίδι: «Αυτό δικαιούστε να μου το ρωτήσετε. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος διαιτητής είναι γνωστό ότι είναι οπαδός της Λούτον – και αναμφίβολα το έχει δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή διαιτησίας (PGMOL), όπως πρέπει να κάνουν όλοι. Κατά τη γνώμη μου, η PGMOL δεν έπρεπε να τον επιλέξει για αυτόν τον αγώνα. Η Λούτον ήταν ακριβώς κάτω από τη Φόρεστ στη δέκατη όγδοη θέση και στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο αγώνας με την Έβερτον ήταν εξαιρετικά σημαντικός για την επιβίωση του συλλόγου στην Πρέμιερ Λιγκ. H PGMOL δεν θα έπρεπε να έχει ρισκάρει ούτε καν την υποψία οποιασδήποτε μεροληψίας, ακόμη και ασυνείδητης. Για να είμαστε σαφείς, δεν περιμένουμε να υπαγορεύσουμε ή να επιβάλουμε μια αλλαγή στην PGMOL ή στην Premier League, αλλά είναι καθήκον μας να προειδοποιούμε για μια κατάσταση και να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Αν αυτό είναι έγκλημα…Υπήρχαν τρία αδιαμφισβήτητα πέναλτι – όχι ένα. Έχουμε την ανάλυση από έμπιστους ειδικούς για να το αποδείξουμε».

Για το δίκτυο Sky και τις δηλώσεις του Γκάρι Νέβιλ: «Βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση γιατί προσπαθήσαμε να προστατευτούμε και μετά έγινε μεγάλη φασαρία – αλλά αυτό έγινε από το Sky Sports και συγκεκριμένα άτομα. Μπορώ να σας φέρω 100 παραδείγματα περιπτώσεων που υπερέβαλαν, δεν είπαν την αλήθεια και ταπείνωσαν ανθρώπους. Ο Νέβιλ υπόκειται επίσης στους κανόνες της FA, σίγουρα – είναι στη διοίκηση της Σάλφορντ. Το σχόλιό του για τον σύλλογο ήταν εξωφρενικό, αλλά η FA δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να είμαι προσεκτικός – γιατί οι δικηγόροι μας έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το Sky σχετικά με τον Νέβιλ και αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τα σχόλια και οι λέξεις που χρησιμοποίησε ήταν ακατάλληλα, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και έβλαψαν τους ανθρώπους».

