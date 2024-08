Σβεν Γκόραν Έρικσον: Η τελευταία επιθυμία του Σουηδού προπονητή – Πού είχε ζητήσει να σκορπιστούν οι στάχτες του – ΒΙΝΤΕΟ

Η ανακοίνωση του θανάτου του γνωστού Σουηδού προπονητή, Σβεν Γκόραν Έρικσον, σε ηλικία 76 ετών έχει βυθίσει στο πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μεγάλος προπονητής έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας. «Ύστερα από μια μακρά ασθένεια, ο Σβεν Γκόραν Έρικσον πέθανε το πρωί στο σπίτι περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η συγκίνηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από τη δημοσιοποίηση αυτής που φαίνεται να είναι η τελευταία επιθυμία του Έρικσον. Σε ένα αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ που αποφάσισε να κάνει ο Σουηδός προπονητής, με τίτλο «Σβεν», όταν έμαθε ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη ασθένεια και του μένει μόλις ένας χρόνος ζωής, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι του αρέσει πάρα πολύ η λίμνη Fryken, που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του στο Βέρμλαντ της Σουηδίας, ζητώντας να σκορπιστεί η στάχτη του εκεί.

«Πάντα πίστευα ότι ήταν ένα καλό μέρος. Η στάχτη μου μπορεί να πεταχτεί στο νερό εδώ», ακούγεται να λέει στο σχετικό βίντεο εκφράζοντας την τελευταία του επιθυμία. Σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, ο Έρικσον συνήθιζε να κάνει μεγάλους περιπάτους γύρω από τη συγκεκριμένη λίμνη, όμως το τελευταίο διάστημα λόγω της κατάστασης της υγείας του δεν μπορούσε να συνεχίσει να περπατά.

Ο σπουδαίος προπονητής με την τεράστια καριέρα σε ντοκιμαντέρ του Amazon Prime για τη ζωή του που φέρει τον τίτλο «Sven», στέλνει μηνύματα ζωής σε όλους ενώ ανατριχιάζει με τον αποχαιρετισμό του στον κόσμο.

«Είχα μια καλή ζωή, ναι. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα τελειώσει η ζωή, όταν θα πεθάνουμε. Αλλά η ζωή έχει να κάνει και με τον θάνατο. Πρέπει να μάθεις να τον αποδέχεσαι για αυτό που είναι» τόνισε ο 76χρονος Σουηδός μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι θα με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο, που προσπαθούσε να κάνει ό, τι μπορούσε. Μην λυπάστε. Χαμογελάστε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, το κοινό. Ήταν όλα φανταστικά. Φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε τη ζωή σας και ζήστε την. Αντίο!».

