Σπανούλης: Κρατάμε την άμυνα – Θέλουμε να βελτιωθούμε στην επίθεση

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε με το δεξί στο Eurobasket επικρατώντας με 75-66 της Ιταλίας στην Λεμεσό. Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη του Βασίλη Σπανούλη σε αγώνα Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (καθώς σήμερα έκανε το ντεμπούτο του στη συγκεκριμένη διοργάνωση) με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να στέκεται στην εξαιρετική λειτουργία στην άμυνα, τονίζοντας την ανάγκη βελτίωσης στο επιθετικό κομμάτι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. Αν και ήταν πρεμιέρα βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια, δεν ήμασταν καθόλου πιεσμένοι, ήμασταν λίγο βιαστικοί. Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο ήμασταν βιαστικοί.

Έπρεπε να έχουμε περισσότερη συνέπεια στην επίθεση, στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί, όλα τα παιδιά έβαλαν τα κορμιά τους, κυνήγησαν, ήμασταν καλά στα ριμπάουντ. Μπορούσαμε να βγάλουμε κάποιους παραπάνω αιφνιδιασμούς, αλλά είμαι ευχαριστημένος γιατί ήταν πρεμιέρα και ξέρουμε ότι οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες.

Πρέπει να παίξουμε άμυνα, αλλά το μπάσκετ είναι και άμυνα και επίθεση. Θέλουμε να κρατήσουμε την ίδια άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση.

Δε σκεφτήκαμε τη διαφορά, σκεφτόμασταν μόνο να κερδίσουμε, εκτός από τα τελευταία 30-40″ που σκεφτήκαμε να βάλουμε καλάθι για τη διαφορά. Όλα τα παιδιά τα υπολογίζω και πρέπει να είναι έτοιμα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να παίξουν και να έχουν καθοριστικό ρόλο. Εξαρτάται και από τον αντίπαλο, ποιος ταιριάζει με ποιον. Τους πιστεύω όλους και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι.

Ο κόσμος δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια».