Σοκ στην Αγγλία: Πέθανε σε ηλικία 36 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τζο Τόμπσον

Ο πρώην μέσος της Ρoτσντέιλ, Τζο Τόμπσον, πέθανε σε ηλικία 36 ετών έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο, ανακοίνωσε σήμερα (18/4) η αγγλική ομάδα της πέμπτης κατηγορίας.

Η Ροτσντέιλ ανέφερε ότι ο Τόμσον πέθανε ειρηνικά στο σπίτι με την οικογένειά του στο πλευρό του. Διαγνώστηκε με λέμφωμα τέταρτου σταδίου για τρίτη φορά τον Απρίλιο του περασμένου έτους, πέντε χρόνια μετά την απόσυρσή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Το λέμφωμα, μια μορφή καρκίνου του αίματος, είχε φτάσει στους πνεύμονές του αφού ξεπέρασε την ασθένεια δύο φορές, ενώ αγωνιζόταν.

«Γνωρίζαμε αρχικά τον Τζο κυρίως ως ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, αλλά σύντομα θα λατρεύαμε την αγαπημένη, μολυσματική προσωπικότητά του», ανέφερε η Ροτσντέιλ. «Αντιμετώπισε κάθε μάχη κατά μέτωπο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Το ταξίδι του και το αδάμαστο πνεύμα του αποτέλεσαν έμπνευση για όλους όσους έχουν συγκινηθεί από την ιστορία του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζο σε αυτήν την απίστευτα θλιβερή στιγμή».

Ο Τόμπσον είχε ενταχθεί στην ακαδημία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ηλικία εννέα ετών, πριν παίξει για τις, Ροτσντέιλ, Τρανμίρ και Καρλάιλ.

«Ένας άνθρωπος που αποτύπωσε τις αξίες του συλλόγου μας. Μια ζεστή προσωπικότητα που είχε βαθιά σχέση με τον σύλλογό μας από νεαρή ηλικία, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ανακοίνωσή της.

A man who epitomised our club’s values ❤️

We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.

A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe’s family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi

— Manchester United (@ManUtd) April 18, 2025