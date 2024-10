Σήμερα η δίκη του Μπεν Γεντέρ για τις κατηγορίες περί σεξουαλικών επιθέσεων

Ο πρώην αρχηγός της Μονακό, Γουϊσάμ Μπεν Γεντέρ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι, μετά από πέντε χρόνια από τον σύλλογο του πριγκιπάτου, θα περάσει σήμερα Τρίτη την πόρτα του δικαστικού μεγάρου της Λιόν, για να δικαστεί για τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Ο 34χρονος Γάλλος σταρ κατηγορείται, μαζί με τον αδερφό του, από δύο γυναίκες για απόπειρα βιασμού.

Συγκεκριμένα ο Μπεν Γεντέρ μαζί με τον μικρότερο αδελφό του είχαν έρθει σε ερωτική επαφή με δυο νεαρές γυναίκες, οι οποίες υποστηρίζουν πως δέχτηκαν σεξουαλική κακοποίηση και προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2023, με τον Μπεν Γεντέρ να τίθεται αρχικά υπό δικαστική επιτήρηση προκειμένου να αποδειχθεί εάν όντως είναι αλήθεια οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Μάλιστα είχε καταθέσει εγγύηση ύψους 900 χιλιάδων ευρώ προκειμένου ν’ αφεθεί ελεύθερος από τις αστυνομικές αρχές.

Unemployed France striker Wissam Ben Yedder admits to being an alcoholic as he’s handed travel ban while facing trial for ‘a sex act in front of a young woman’ after drinking whisky alone in his car https://t.co/tIPNdWc96K

— Mail Sport (@MailSport) September 18, 2024