Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Βολτεμάντε κράτησε την Γερμανία στην κορυφή, σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση μέσω… Ουαλίας, το Βέλγιο

Η Γερμανία επικράτησε δύσκολα της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0, χάρη στο πρώτο γκολ του Βολτεμάντε με τη φανέλα της Εθνικής. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς οι Γερμανοί είχαν τον έλεγχο αλλά δυσκολεύτηκαν να «κλειδώσουν» το αποτέλεσμα, δείχνοντας ωστόσο ανωτερότητα και ψυχραιμία.

Την ίδια ώρα, το Βέλγιο βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στην Ουαλία, όμως αντέδρασε δυναμικά και γύρισε το παιχνίδι, επικρατώντας τελικά με 4-2. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντε Μπρόινε, ο οποίος σημείωσε δύο εύστοχα πέναλτι και οδήγησε την ομάδα του σε μια καθαρή νίκη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σταθερότητα και την επιθετική ποιότητα των «κόκκινων διαβόλων».

Η Ισλανδία έκανε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Γαλλία. Οι Ισλανδοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των «τρικολόρ» και με μαχητική εμφάνιση κατάφεραν να κόψουν βαθμούς από ένα από τα φαβορί των προκριματικών.

Αντίθετα, η Σουηδία συνέχισε την κακή της πορεία, γνωρίζοντας νέα ήττα στην έδρα της από το Κόσοβο με 1-0, αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο των Σκανδιναβών. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουκρανία νίκησε το Αζερμπαϊτζάν με 2-1, ενώ η Σλοβακία επικράτησε του Λουξεμβούργου με 2-0, φτάνοντας έτσι τη Γερμανία στη βαθμολογία του ομίλου.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν και Σλοβενία – Ελβετία, με τις ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό, σε αγώνες με περιορισμένες ευκαιρίες και έντονη τακτική προσήλωση.

1ος όμιλος

  • Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 0-1 (Βολτεμάντε 31′)
  • Σλοβακία – Λουξεμβούργο 2-0 (Όμπερτ 55′, Σχραντζ 72′)

2ος όμιλος

  • Σλοβενία – Ελβετία 0-0
  • Σουηδία – Κόσοβο 0-1 (Ασλάνι 32′)

4ος όμιλος

  • Ισλανδία – Γαλλία 2-2 (Πάλσον 40′, Χλίνσον 70′ / Ενκουκού 63′, Ματετά 68′)
  • Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 2-1 (Γκουτσούλιακ 30′, Μαλινόφσκι 64′ / Μικολένκο (αυτ.) 45’+3)

10ος όμιλος

  • Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 1-1 (Μπάρντι 74′ / Καραμάν 54′)
  • Ουαλία – Βέλγιο 2-4 (Ροντόν 8′, Μπρόουντχεντ 89’ / Ντε Μπρόινε 19′, 76′, Μενιέ 24′, Τροσάρ 90′)

