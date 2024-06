Πολωνία: Η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Euro 2024

Μετά την «λευκή» ισοπαλία της Γαλλίας με την Ολλανδία, η Πολωνία, με τον μέσο της ΑΕΚ Ντάμιαν Σιμάνσκι, έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από το Euro 2024.

Η Πολωνία ήταν η μοναδική χαμένη από την ισοπαλία χωρίς τέρματα μεταξύ Γαλλίας και Ολλανδίας. Οι «Τρικολόρ» και οι «Οράνιε» έφτασαν στους τέσσερις βαθμούς, έναν περισσότερο από την τρίτη Αυστρία, ενώ η Πολωνία, με μηδέν βαθμούς μετά από δύο αγώνες, αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Αυτό σημαίνει ότι η τελευταία υποχρέωση της Πολωνίας στο τουρνουά της Γερμανίας θα είναι ο αγώνας κόντρα στη Γαλλία στις 25 Ιουνίου. Αυτό το γεγονός επηρεάζει άμεσα την ΑΕΚ, καθώς ο Σιμάνσκι θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας του το συντομότερο δυνατόν.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει για το Άλκμααρ στις 23 Ιουνίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Σιμάνσκι, λογικά, θα πάρει μερικές ημέρες άδεια και πιθανότατα θα ενσωματωθεί στην αποστολή στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας στο Μπουργκ Χάαμστεντ. Συνολικά, ο Σιμάνσκι θα παραμείνει στην Πολωνία για 18 ημέρες.

🚨⛔️ Poland are the first team to be eliminated from Euro 2024. pic.twitter.com/JFiOe9EEfB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2024